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Aplikace Můj Albert znovu ožije. Zákazníky čekají slevy navíc

Veronika Němcová
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Aplikace Můj Albert Autor: Albert
Aplikace Můj Albert
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Zákazníci obchodů Albert budou moci znovu využívat mobilní aplikaci Můj Albert. Obchodní řetězec ji plánuje spustit ve středu 11. listopadu ráno, současně s otevřením prodejen. Jako omluvu za její dočasnou nedostupnost slibuje uživatelům dvojnásobný počet slev.

„Aplikaci Můj Albert znovu spustíme ve středu ráno s otevřením našich prodejen a její uživatelé budou mít slevy opět dostupné přímo v aplikaci. Jako poděkování za trpělivost a omluvu za dočasnou nedostupnost aplikace na uživatele aplikace čeká dvojnásobný počet slev,“ říká Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

Slevy budou po obnovení aplikace opět dostupné přímo v mobilním telefonu. Zákazníci je najdou také v akčním letáku platném od 11. do 17. listopadu. V týdnu spuštění dostanou uživatelé dvojnásobný počet nabídek v rámci akce Nejnižší ceny s aplikací a také dvojnásobné množství kreditů.

Dobrou zprávou je i to, že lidé nepřijdou o kredity nasbírané před výpadkem. Po obnovení aplikace by je měli mít opět k dispozici.

Vrátí se i digitální sbírání bodů

Znovu bude možné sbírat také body do probíhající věrnostní kampaně přímo v aplikaci. Každá nová digitální sběratelská kartička bude obsahovat čtyři předvyplněné a platné body místo obvyklých tří.

Body z papírových a digitálních kartiček nelze kombinovat. Pro získání odměny je proto nutné nasbírat všechny body pouze jedním způsobem.

Aplikace byla vypnutá kvůli kybernetickému incidentu

Aplikace Můj Albert přestala fungovat z preventivních důvodů po kybernetickém incidentu ve skupině Ahold Delhaize v první polovině října. Obchodní řetězec ji vypnul, dokud si nebyl jistý bezpečností systémů.

Zákazníci o výhody spojené s aplikací během odstávky nepřišli. Albert promítl akční ceny, které byly běžně dostupné jen uživatelům aplikace, přímo do cenovek v prodejnách. Zachoval také 15% slevu na nezlevněné produkty značek Nature’s Promise a Albert Bio.

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Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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