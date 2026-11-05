Aplikace Můj Albert znovu ožije. Zákazníky čekají slevy navíc

Zákazníci obchodů Albert budou moci znovu využívat mobilní aplikaci Můj Albert. Obchodní řetězec ji plánuje spustit ve středu 11. listopadu ráno, současně s otevřením prodejen. Jako omluvu za její dočasnou nedostupnost slibuje uživatelům dvojnásobný počet slev.
„Aplikaci Můj Albert znovu spustíme ve středu ráno s otevřením našich prodejen a její uživatelé budou mít slevy opět dostupné přímo v aplikaci. Jako poděkování za trpělivost a omluvu za dočasnou nedostupnost aplikace na uživatele aplikace čeká dvojnásobný počet slev,“ říká Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.
Slevy budou po obnovení aplikace opět dostupné přímo v mobilním telefonu. Zákazníci je najdou také v akčním letáku platném od 11. do 17. listopadu. V týdnu spuštění dostanou uživatelé dvojnásobný počet nabídek v rámci akce Nejnižší ceny s aplikací a také dvojnásobné množství kreditů.
Dobrou zprávou je i to, že lidé nepřijdou o kredity nasbírané před výpadkem. Po obnovení aplikace by je měli mít opět k dispozici.
Vrátí se i digitální sbírání bodů
Znovu bude možné sbírat také body do probíhající věrnostní kampaně přímo v aplikaci. Každá nová digitální sběratelská kartička bude obsahovat čtyři předvyplněné a platné body místo obvyklých tří.
Body z papírových a digitálních kartiček nelze kombinovat. Pro získání odměny je proto nutné nasbírat všechny body pouze jedním způsobem.
Aplikace byla vypnutá kvůli kybernetickému incidentu
Aplikace Můj Albert přestala fungovat z preventivních důvodů po kybernetickém incidentu ve skupině Ahold Delhaize v první polovině října. Obchodní řetězec ji vypnul, dokud si nebyl jistý bezpečností systémů.
Zákazníci o výhody spojené s aplikací během odstávky nepřišli. Albert promítl akční ceny, které byly běžně dostupné jen uživatelům aplikace, přímo do cenovek v prodejnách. Zachoval také 15% slevu na nezlevněné produkty značek Nature’s Promise a Albert Bio.