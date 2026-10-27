Banka Creditas má na spořícím účtu úrok 4,25 %, nyní ho půjde získat snadněji

Banka CREDITAS od úterý 27. října 2026 zvyšuje úrokové sazby u spořicích účtů a termínovaných vkladů. Na spořicím účtu mohou klienti nově získat úrok až 4,25 % ročně, u termínovaných vkladů dosahuje nejvyšší sazba 4,50 % ročně.
Na Spořicím účtu získáte úrokovou sazbu 4,25 % snadněji
U Spořicího účtu TOP banka CREDITAS zvýšila bonusovou sazbu za aktivní využívání běžného účtu o 0,25 procentního bodu. Klienti tak mohou získat úrok 4,25 % ročně pro vklady do 500 000 Kč, zatímco dosud banka nabízela maximálně 4,00 %.
Pro získání nejvyšší sazby je nutné v kalendářním měsíci splnit dvě podmínky:
- uskutečnit alespoň 10 plateb kartou,
- zajistit příchozí platby na běžný účet v souhrnné výši nejméně 20 000 Kč.
Pokud klient podmínky nesplní, úročí se vklady do 500 000 Kč základní sazbou 3,25 % ročně. Část zůstatku nad 500 000 Kč je úročena sazbou 3,30 % ročně.
V minulosti na tuto sazbu dosáhli pouze při investování, tedy:
- při realizaci pravidelné investice v souhrnné výši min. 3 000 Kč měsíčně
- nebo souhrnu všech investic klienta bude minimálně 300 tisíc Kč
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Vyšší úroky také u termínovaných vkladů
Banka CREDITAS rovněž od úterý 27. října zvýšila úrokové sazby u korunových termínovaných vkladů. Nejvýrazněji se změnilo úročení jednoletých až tříletých vkladů, u nichž sazby vzrostly o 0,30 procentního bodu.
Nové úrokové sazby termínovaných vkladů ONE:
|Doba uložení
|Původní sazba
|Nová sazba
|1 měsíc
|3,30 %
|3,30 %
|3 měsíce
|3,55 %
|3,60 %
|6 měsíců
|3,60 %
|3,70 %
|9 měsíců
|3,70 %
|3,80 %
|1 rok
|3,80 %
|4,10 %
|2 roky
|3,90 %
|4,20 %
|3 roky
|4,00 %
|4,30 %
|5 let
|4,30 %
|4,50 %
Úrokové sazby jsou uvedeny v % p. a.
Nejvyšší úrokovou sazbu 4,50 % ročně banka nabízí při uložení peněz na pět let. U termínovaných vkladů se splatností do jednoho roku vyplácí úroky při skončení vkladu, u delších termínovaných vkladů jsou úroky vypláceny měsíčně na propojený běžný účet.