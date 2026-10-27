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Banka Creditas má na spořícím účtu úrok 4,25 %, nyní ho půjde získat snadněji

Michal Bureš
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Creditas Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Banka CREDITAS od úterý 27. října 2026 zvyšuje úrokové sazby u spořicích účtů a termínovaných vkladů. Na spořicím účtu mohou klienti nově získat úrok až 4,25 % ročně, u termínovaných vkladů dosahuje nejvyšší sazba 4,50 % ročně.

Na Spořicím účtu získáte úrokovou sazbu 4,25 % snadněji

U Spořicího účtu TOP banka CREDITAS zvýšila bonusovou sazbu za aktivní využívání běžného účtu o 0,25 procentního bodu. Klienti tak mohou získat úrok 4,25 % ročně pro vklady do 500 000 Kč, zatímco dosud banka nabízela maximálně 4,00 %.

Pro získání nejvyšší sazby je nutné v kalendářním měsíci splnit dvě podmínky:

  • uskutečnit alespoň 10 plateb kartou,
  • zajistit příchozí platby na běžný účet v souhrnné výši nejméně 20 000 Kč.

Pokud klient podmínky nesplní, úročí se vklady do 500 000 Kč základní sazbou 3,25 % ročně. Část zůstatku nad 500 000 Kč je úročena sazbou 3,30 % ročně.

V minulosti na tuto sazbu dosáhli pouze při investování, tedy:

  • při realizaci pravidelné investice v souhrnné výši min. 3 000 Kč měsíčně
  • nebo souhrnu všech investic klienta bude minimálně 300 tisíc Kč
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Vyšší úroky také u termínovaných vkladů

Banka CREDITAS rovněž od úterý 27. října zvýšila úrokové sazby u korunových termínovaných vkladů. Nejvýrazněji se změnilo úročení jednoletých až tříletých vkladů, u nichž sazby vzrostly o 0,30 procentního bodu.

Nové úrokové sazby termínovaných vkladů ONE:

Doba uložení Původní sazba Nová sazba
1 měsíc 3,30 % 3,30 %
3 měsíce 3,55 % 3,60 %
6 měsíců 3,60 % 3,70 %
9 měsíců 3,70 % 3,80 %
1 rok 3,80 % 4,10 %
2 roky 3,90 % 4,20 %
3 roky 4,00 % 4,30 %
5 let 4,30 % 4,50 %

Úrokové sazby jsou uvedeny v % p. a.

Nejvyšší úrokovou sazbu 4,50 % ročně banka nabízí při uložení peněz na pět let. U termínovaných vkladů se splatností do jednoho roku vyplácí úroky při skončení vkladu, u delších termínovaných vkladů jsou úroky vypláceny měsíčně na propojený běžný účet.

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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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