Benzin o víkendu zlevní pod 45 Kč. Jaké budou maximální ceny pohonných hmot od 24. října?

Ministerstvo financí stanovilo nové maximální ceny pohonných hmot pro víkend 24. až 26. října 2026. Cenový strop benzinu Natural 95 se sníží na 44,55 Kč za litr. Kolik maximálně bude stát nafta? Jak se ceny vyvíjely od začátku října?
Benzin zlevní o 39 haléřů, nafta o haléř
Od soboty 24. října do pondělí 26. října 2026 budou platit nové maximální přípustné ceny pohonných hmot. Litr benzinu Natural 95 bude smět stát nejvýše 44,55 Kč a litr motorové nafty 48,69 Kč. Obě částky zahrnují DPH.
Oproti pátku 23. října se cenový strop benzinu sníží o 39 haléřů, zatímco nafta zlevní pouze o jeden haléř.
Od začátku říjnové regulace klesla maximální cena benzinu ze 46,14 Kč na 44,55 Kč za litr, tedy o 1,59 Kč. U nafty se cenový strop změnil z 48,72 Kč na 48,69 Kč za litr, což představuje pokles o tři haléře.
Regulace cen pohonných hmot platí do konce října
Vláda obnovila regulaci cen benzinu a nafty od 1. října 2026 v reakci na konflikt na Blízkém východě a narušení dodávek ropy. Současně dočasně snížila spotřební daň z nafty o 1,939 Kč na litr, což včetně DPH odpovídá 2,35 Kč.
Maximální povolená marže čerpacích stanic u regulovaných paliv činí 2,50 Kč za litr. Cenové stropy se vztahují na neprémiová paliva a podle současných pravidel mají platit do 31. října 2026.
Stanovené ceny jsou maximální, nikoliv povinné. Čerpací stanice proto mohou prodávat benzin a naftu levněji. Dodržování regulace kontroluje Specializovaný finanční úřad.