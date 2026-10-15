Benzin zlevní, nafta zdraží. Jaké budou maximální ceny paliv 16. října?

Kolik bude stát benzin a nafta v pátek 16. října 2026? Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny pohonných hmot na 46,72 Kč za litr benzinu Natural 95 a 48,77 Kč za litr nafty. Zatímco cenový strop benzinu oproti čtvrtku klesne o 39 haléřů, u nafty se naopak zvýší o 14 haléřů.
Benzin zlevní, nafta zdraží
Řidiči za litr benzinu Natural 95 v pátek 16. října zaplatí maximálně 46,72 Kč, u nafty bude horní hranice činit 48,77 Kč. Vyplývá to z nového cenového stropu Ministerstva financí. Uvedené částky jsou včetně DPH.
Ve srovnání se čtvrtkem se maximální cena benzinu sníží o 39 haléřů. Dosavadní limit 47,11 Kč za litr (15. 10.) vystřídá hranice 46,72 Kč. U nafty bude vývoj opačný. Její cenový strop se posune z 48,63 Kč na 48,77 Kč za litr, tedy o 14 haléřů výše.
Stanovené částky představují nejvyšší povolené ceny neprémiových paliv, nikoliv ceny, za které musí čerpací stanice prodávat. Provozovatelé mohou zákazníkům nabídnout i nižší ceny. Ministerstvo financí je zároveň vyzývá, aby k maximálním limitům přistupovali pouze ve výjimečných případech a drželi ceny pokud možno pod nimi.