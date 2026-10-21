Blíží se svátek 28. října a na něj navážou podzimní obchody, budou zavřené obchody?

Příští týden nás ve středu 28. října čeká státní svátek – Den vzniku samostatného Československa. Na svátek navíc navážou dvoudenní podzimní prázdniny, díky kterým budou mít školáci pět dní volna v řadě. Kdy budou muset velké obchody zavřít? Kdy se děti vrátí do školních lavic?
Státní svátek 28. října připadá na středu
Ve středu 28. října 2026 oslavíme 108. výročí vzniku samostatného Československa, čeká nás tedy státní svátek.
Státní svátek je pro většinu zaměstnanců dnem pracovního klidu. Zaměstnanci, kteří během svátku pracují, mají vedle dosažené mzdy nárok na náhradní volno, případně se mohou se zaměstnavatelem dohodnout na příplatku nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.
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Budou muset 28. října zůstat velké obchody zavřené?
Na státní svátek 28. října se vztahuje zákon č. 223/2016 Sb., který zakazuje prodej ve vybraných svátcích v maloobchodních prodejnách s prodejní plochou přesahující 200 m².
Ve středu 28. října tak budou zavřené velké supermarkety a hypermarkety řetězců Lidl, Kaufland, Albert, Tesco, Billa nebo Penny Market. Omezení se týká rovněž velkých prodejen s elektronikou, nábytkem či oblečením.
Zákaz prodeje platí celý den. Větší nákup je proto vhodné uskutečnit nejpozději v úterý 27. října.
Souhlasíte s omezením prodeje o vybraných svátcích?
Kde bude 28. října možné nakoupit?
Zákon stanovuje několik výjimek. Otevřeno mohou mít i během státního svátku:
- Menší obchody s prodejní plochou do 200 m².
- Čerpací stanice a lékárny.
- Prodejny na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích.
- Prodejny ve zdravotnických zařízeních.
Zákaz se nevztahuje ani na restaurace, kavárny nebo internetové obchody. U jednotlivých provozoven je však vhodné předem ověřit jejich otevírací dobu.
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Podzimní prázdniny 2026 přinesou dětem pět dní volna
Na státní svátek navazují podzimní prázdniny, ministerstvo školství je stanovilo na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2026. Společně s víkendem si tak děti užijí celkem pěti dní volna v řadě.
Posledním vyučovacím dnem před prázdninami bude úterý 27. října. Do školních lavic se žáci vrátí v pondělí 2. listopadu 2026.
Další svátek bude 17. listopadu, obchody zůstanou otevřené bez omezení
Další státní svátek připadne na úterý 17. listopadu, kdy si připomeneme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva.
Na rozdíl od 28. října se však na 17. listopad nevztahuje zákonný zákaz prodeje. Velké supermarkety a hypermarkety tak mohou mít otevřeno.