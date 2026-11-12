Budou 17. listopadu otevřené obchody? Podívejte se, kde během státního svátku nakoupíte

V úterý 17. listopadu 2026 nás čeká svátek Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Bude omezen prodej ve velkých obchodech?
V úterý 17. listopadu nebude omezen prodej ve velkých obchodech
V úterní svátek 17. listopadu 2026 mohou supermarkety, hypermarkety i obchodní centra fungovat bez omezení.
Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, stanovuje, že během vybraných státních svátků musejí mít prodejny s plochou nad 200 m2 zavřeno. Na 17. listopadu se však toto omezení nevztahuje.
Obchody tak mohou fungovat ve standardním režimu bez ohledu na svou velikost. Potvrdila to také Česká obchodní inspekce.
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Které obchody budou 17. listopadu otevřené?
Během listopadového státního svátku budou moci zákazníci nakupovat ve všech velkých obchodních řetězcích, například v prodejnách Lidl, Kaufland, Albert, Tesco, Billa, Penny Market nebo Globus.
Otevřené budou také hobbymarkety, prodejny nábytku a další velké obchody, na které se během některých jiných svátků vztahuje zákaz prodeje.
Otevření v běžném provozním režimu potvrdily například řetězce Billa, Penny Market a Kaufland. Ostatní obchodníci mohou provozní dobu upravit podle konkrétní pobočky.
Zejména u menších obchodů se proto vyplatí předem ověřit otevírací hodiny.
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Kdy musí mít velké obchody zavřeno?
Nejbližší povinné omezení provozu velkých obchodů tak nastane až na Štědrý den, ve čtvrtek 24. prosince 2026. Prodejny nad 200 metrů čtverečních budou muset zavřít nejpozději ve 12:00 a zavřené zůstanou také 25. a 26. prosince.
Za porušení zákazu prodeje během vybraných svátků hrozí obchodníkům pokuta až jeden milion korun. Při opakovaném porušení může sankce dosáhnout až pěti milionů korun.