Cenový strop benzinu a nafty na čtvrtek 15. října 2026: ceny nafty i benzinu atakují nejvyšší říjnové ceny

Od čtvrtka 15. října 2026 se mírně změní maximální přípustné ceny pohonných hmot. Zatímco benzin oproti středě zlevní o deset haléřů na litr, nafta naopak zdraží o dva haléře. Cenové stropy budou platit pro všechny čerpací stanice v České republice. Jak se maximální ceny benzinu a nafty vyvíjely od začátku října?
Benzin bude od čtvrtka levnější, nafta mírně zdraží
Ministerstvo financí zveřejnilo nové maximální přípustné ceny pohonných hmot, které budou platit ve čtvrtek 15. října 2026. Maximální cena benzinu Natural 95 bude činit 47,11 Kč za litr a motorové nafty 48,63 Kč za litr. Obě částky zahrnují DPH.
Oproti středě 14. října klesne cenový strop benzinu ze 47,21 Kč na 47,11 Kč za litr, tedy o deset haléřů. Nafta naopak nepatrně zdraží, a to ze 48,61 Kč na 48,63 Kč za litr.
Jedná se o maximální přípustné ceny neprémiových pohonných hmot. Čerpací stanice tak mohou benzin a naftu prodávat i levněji. Ministerstvo financí provozovatele čerpacích stanic vyzývá, aby maximální ceny využívali pouze ve výjimečných případech.
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Jak se měnily maximální ceny benzinu a nafty od začátku října?
Regulace cen pohonných hmot začala platit 1. října 2026. Od té doby se maximální přípustná cena benzinu zvýšila z původních 46,14 Kč na 47,11 Kč za litr. Benzin tak za první polovinu října podle cenových stropů zdražil o 97 haléřů na litr.
Odlišný vývoj zaznamenala motorová nafta. Na začátku října činila její maximální cena 48,72 Kč za litr, následně postupně klesala až na 47,23 Kč za litr dne 8. října. Od té doby však nafta opět zdražuje. Ve čtvrtek 15. října bude její maximální cena o devět haléřů nižší než na začátku měsíce.
Graf: Vývoj maximálních přípustných cen benzinu a nafty od 1. do 15. října 2026
Proč stát znovu reguluje ceny pohonných hmot?
Vláda rozhodla o obnovení regulace cen benzinu a nafty 21. září 2026. Opatření platí od 1. do 31. října 2026 a reaguje na pokračující konflikt na Blízkém východě a problémy s dodávkami ropy.
Podle Ministerstva financí situaci zkomplikovalo zejména poškození klíčového ropovodu East-West v Saúdské Arábii a infrastruktury pro nakládku ropy v přístavu Yanbu u Rudého moře. Společnost Saudi Aramco navíc oznámila omezení dodávek ropy rafinériím na základě dlouhodobých smluv.
Součástí vládních opatření je rovněž snížení spotřební daně z motorové nafty o 1,939 Kč na litr, což po započtení DPH odpovídá 2,35 Kč na litr.
Jak se vypočítávají maximální ceny benzinu a nafty?
Ministerstvo financí stanovuje maximální ceny pohonných hmot podle vzorce, který zohledňuje velkoobchodní ceny paliv, zákonnou spotřební daň, marži čerpacích stanic a DPH.
Základem výpočtu je průměr denních velkoobchodních indexů společností ČEPRO, ORLEN a MOL a denní kotace společnosti Platts. K této hodnotě se připočítává maximální marže čerpací stanice ve výši 2,50 Kč na litr a následně DPH.
Dodržování regulovaných cen kontroluje Specializovaný finanční úřad. Při porušení pravidel mohou provozovatelům čerpacích stanic hrozit pokuty, které se podle výše nepřiměřeného majetkového prospěchu mohou vyšplhat až do milionů korun.