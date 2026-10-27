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Cenový strop na 28. a 29. října: nafta se blíží k 50 Kč/l, co benzín?

Michal Bureš
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Nafta a benzin v listopadu Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Ministerstvo financí zveřejnilo maximální přípustné ceny pohonných hmot pro 28. a 29. října 2026. Litr nafty bude stát maximálně 49,46 Kč. Co maximální cena benzinu?

Jaké budou maximální ceny nafty a benzinu 28. a 29. října?

Maximální ceny neprémiových pohonných hmot stanovilo ministerstvo pro 28. a 29. října 2026:

  • Benzin Natural 95: 44,45 Kč/l
  • Motorová nafta: 49,46 Kč/l

Uvedené ceny zahrnují DPH. Čerpací stanice mohou prodávat pohonné hmoty levněji, stanovené cenové stropy však nesmějí překročit. Dodržování pravidel kontroluje Specializovaný finanční úřad, který může za jejich porušení udělovat pokuty.

Ceny nafty a benzinu

Autor: Michal Bureš (ChatGPT)

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Regulované ceny nafty a benzinu budou i v listopadu

Regulace původně platila pouze do konce října. Vláda však 26. října rozhodla o jejím prodloužení až do 30. listopadu 2026. Pokračovat bude také snížení spotřební daně z nafty o 1,939 Kč na litr, což včetně DPH představuje 2,35 Kč na litr.

Ministerstvo financí bude maximální ceny benzinu a nafty nadále vyhlašovat každý pracovní den. Cenové stropy vycházejí z vývoje velkoobchodních cen, k nimž se připočítává regulovaná marže 2,50 Kč za litr a DPH.

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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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