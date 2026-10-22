Cenový strop na pátek 23 října: benzin v pátek zlevní o 25 haléřů, nafta naopak zdraží

Cenový strop benzinu Natural 95 se sníží v pátek 23. října sníží na 44,94 Kč za litr, zatímco maximální cena motorové nafty vzroste. O kolik?
Benzin zlevní, nafta naopak mírně zdraží
Ministerstvo financí oznámilo nové maximální přípustné ceny benzinu a motorové nafty pro pátek 23. října 2026. Zatímco u benzinu bude cenový strop opět nižší, u motorové nafty dojde k mírnému zvýšení.
Maximální přípustné ceny pro 23. října 2026:
- Benzin Natural 95: 44,94 Kč za litr, pokles o 25 haléřů.
- Motorová nafta: 48,70 Kč za litr, nárůst o 10 haléřů.
Rozdíl mezi maximální cenou benzinu a nafty tak dosáhne 3,76 Kč za litr. Při natankování 50litrové nádrže benzinu za maximální povolenou cenu zaplatí řidič 2 247 Kč. U nafty to bude 2 435 Kč.
Stanovené ceny představují horní hranici, za kterou mohou čerpací stanice prodávat běžná neprémiová paliva. Neznamená to tedy, že za tyto ceny musí benzin a naftu skutečně nabízet.
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Regulace cen pohonných hmot platí do konce října
Vláda rozhodla 21. září o obnovení regulace cen pohonných hmot na období od 1. do 31. října 2026. Reagovala tím na pokračující konflikt na Blízkém východě, poškození důležité ropné infrastruktury v Saúdské Arábii a narušení dodávek ropy.
Součástí opatření je omezení marží čerpacích stanic na maximálně 2,50 Kč za litr u běžných neprémiových pohonných hmot.
Zároveň byla dočasně snížena spotřební daň z motorové nafty o 1,939 Kč na litr. Po započtení DPH tak snížení daňového zatížení odpovídá přibližně 2,35 Kč na litr.
Cílem těchto opatření je podle vlády zmírnit dopady rostoucích světových cen ropy na české domácnosti a podniky.
Jak ministerstvo vypočítává maximální cenu paliv?
Ministerstvo financí při stanovení cenových stropů vychází z průměru velkoobchodních cenových indexů společností ČEPRO, ORLEN a MOL a burzovních kotací organizace Platts.
K takto vypočtené základní ceně, zahrnující spotřební daň, se připočítává maximální povolená marže 2,50 Kč za litr a následně DPH.
Ministerstvo zároveň apeluje na provozovatele čerpacích stanic, aby maximální ceny využívali pouze výjimečně a snažili se nabízet pohonné hmoty levněji.
Dodržování stanovených cen kontroluje Specializovaný finanční úřad. Při porušení cenových předpisů mohou provozovatelům čerpacích stanic hrozit pokuty dosahující až milionů korun.
Regulace cen pohonných hmot i dočasné snížení spotřební daně z nafty jsou zatím stanoveny do 31. října 2026.