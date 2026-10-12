ČSOB nabízí až 3 000 Kč za založení účtu. Jaké podmínky musí klienti splnit?

ČSOB spustila podzimní akci, v rámci které mohou noví klienti získat odměnu až 3 000 Kč za založení a aktivní využívání běžného účtu. Bonus je rozdělen do šesti měsíců a jeho získání je podmíněno pravidelným příjmem a platbami kartou. Do kdy nabídka platí?
Jak získat od ČSOB odměnu až 3 000 Kč?
Noví klienti ČSOB mohou během prvních šesti měsíců získat odměnu až 3 000 Kč. Banka ji rozděluje do dvou částí.
V prvních třech měsících mohou klienti získat 500 Kč měsíčně, celkem tedy 1 500 Kč. Od čtvrtého do šestého měsíce jim banka vrátí 10 % z plateb kartou, maximálně však 500 Kč měsíčně. I v tomto období tak mohou získat dalších 1 500 Kč.
Pro získání odměn musí klienti splnit dvě základní podmínky:
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Na účet jim musí každý měsíc přijít příjem alespoň 15 000 Kč.
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Současně musí alespoň pětkrát měsíčně zaplatit platební kartou.
Pro mladé klienty platí mírnější podmínky. K získání odměny jim podle banky postačí aktivní používání platební karty.
Aby klient ve druhé části akce dosáhl na maximální měsíční odměnu 500 Kč, musí kartou utratit alespoň 5 000 Kč za měsíc, pokud se na všechny tyto platby vztahuje desetiprocentní vratka.
Kdy podzimní akce ČSOB končí?
Podzimní akce ČSOB končí 30. listopadu 2026.
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ČSOB láká také na slevy a další výhody
Vedle jednorázově časově omezeného bonusu mohou klienti využívat také program Svět výhod, který nabízí slevy, odměny a zvýhodněné nabídky u obchodních partnerů banky.
Podle údajů ČSOB získávají její klienti prostřednictvím kombinace různých benefitů v průměru více než 23 000 Kč ročně. Jde však o údaj uváděný bankou, nikoliv o garantovanou úsporu pro každého klienta.
Banka letos rozšířila nabídku také o program LOVECARD, který mimo jiné zahrnuje slevu až 33 % na předplatné služby Spotify.
„Dnes už klienti nehledají jen běžný účet. Chtějí výhody, které mají smysl právě pro ně a které využijí v každodenním životě,“ uvedl Martin Procházka, šéf útvaru Aktivní klient v ČSOB.