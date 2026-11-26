Československá obchodní banka (ČSOB) od 1. prosince 2026 zvýší úrokové sazby na spořicích účtech, a to až na 4 % p. a. Zároveň navýší hranici vkladu, do které mohou klienti získat zvýhodněné úročení, ze současných 250 000 Kč na 400 000 Kč. Jaké podmínky budou muset klienti splnit?
Jak mohou klienti získat úrokovou sazbu 4 % u ČSOB?
Na nejvyšší úrokovou sazbu ve výši 4 % p. a. dosáhnou klienti starší 26 let, kteří splní následující podmínky:
- Provedou alespoň 5 plateb kartou měsíčně.
- Na jejich účet bude měsíčně přicházet alespoň 15 000 Kč.
- Budou pravidelně odkládat alespoň 1 500 Kč měsíčně do investic, penzijního či stavebního spoření.
Klienti ve věku od 18 do 26 let včetně získají úrokovou sazbu 4 % p. a. již při splnění podmínky pěti plateb kartou měsíčně.
Klienti starší 26 let, kteří splní pouze podmínky příjmu na účet a plateb kartou, získají úrokovou sazbu 3 % p. a. namísto dosavadních 2,75 % p. a.
ČSOB zvýší úrokové sazby i na dětských spořicích účtech
Zvýšení úrokových sazeb se dotkne také dětských spořicích účtů. I u nich se posune hranice zvýhodněného úročení na 400 000 Kč. Získání bonusové sazby je podmíněno aktivitou zákonného zástupce na jeho vlastním účtu.
Přehled změn úrokových sazeb u ČSOB od 1. prosince 2026
|
Spořicí účet
|
Úroková sazba do 1. prosince 2026
|
Úroková sazba od 1. prosince 2026
|
Nový limit vkladu
|
Spoření s bonusem
|
2,75 %
|
3,00 %
|
400 000 Kč
|
Spoření s bonusem TOP
|
3,80 %
|
4,00 %
|
400 000 Kč
|
Spoření s bonusem 18–26
|
3,80 %
|
4,00 %
|
400 000 Kč
|
Spoření s bonusem pro děti
|
2,75 %
|
3,00 %
|
400 000 Kč
|
Spoření s bonusem pro děti TOP
|
3,80 %
|
4,00 %
|
400 000 Kč
|
Spoření s bonusem Premium
|
2,75 %
|
3,00 %
|
1 000 000 Kč
|
Spoření s bonusem Premium TOP
|
3,80 %
|
4,00 %
|
1 000 000 Kč
U dětských spořicích účtů mohou na sazbu 4 % dosáhnout také děti, jejichž zákonný zástupce je mladší 27 let a splňuje podmínku plateb kartou.
Prémioví klienti ČSOB mohou získat úrokovou sazbu 4 % p. a. až do výše 1 milionu Kč, podmínkou je mimo jiné pravidelné investování či spoření do vybraných produktů ve výši alespoň 4 000 Kč měsíčně.
|
Produkt
|
Max. dosažitelná úroková sazba
|
Pásmové úročení
|
mBank mSpořicí účet pro děti
|5,01 %
|ne
|–
|
Banka CREDITAS Spořicí účet TOP ONE (platby)
|4,6 %
|ano
|–
|
mBank mSpořicí účet Plus
|4,41 %
|ne
|Sjednat online
|
TRINITY BANK Narozeninový Skvělý účet
|4,28 %
|ne
|–
|
Komerční banka, a.s. Spořicí účet s bonusem a podmínkami
|4,2 %
|ano
|–
Do kdy ČSOB garantuje nové úrokové sazby?
Nové úrokové sazby ČSOB garantuje do 31. ledna 2027. Základní úroková sazba při nesplnění bonusových podmínek zůstává na 0,25 % p. a.
ČSOB nemění úročení termínovaných vkladů ani produktu Duo Profit, který kombinuje spoření s investováním a nabízí úrokovou sazbu až 4,25 % p. a.