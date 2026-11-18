ČSOB spustila předvánoční soutěž pro své klienty, ve které rozdá 3 500 výhercům po 1 000 Kate Coinech na nákupy a dvě vstupenky do multikin CineStar. Do kdy a jak se mohou klienti zapojit do soutěže?
ČSOB rozdá 3,5 milionu Kate Coinů a 7 000 vstupenek do kina
Československá obchodní banka (ČSOB) připravila pro své klienty předvánoční soutěž, ve které rozdá celkem 3,5 milionu Kate Coinů a 7 000 vstupenek do kina. Každý z 3 500 vylosovaných klientů získá 1 000 Kate Coinů a dvě vstupenky do multikin CineStar.
Kate Coiny představují věrnostní body, které mohou klienti využívat k získání slev na nákupy u vybraných obchodníků. Hodnota jednoho Kate Coinu činí při využití nabídek nejméně jednu korunu, v některých případech však může být výrazně vyšší.
Jak se zapojit do soutěže ČSOB?
Do soutěže se mohou přihlásit klienti ČSOB starší 18 let, kteří mají u banky vedený osobní účet. Podmínkou je také aktivní mobilní aplikace ČSOB Smart, zapnutý program Kate Coinů a souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.
Pro zapojení do soutěže stačí v období od 16. do 30. listopadu 2026 otevřít virtuální asistentku Kate v mobilní aplikaci ČSOB Smart a napsat nebo vyslovit větu „Chci vánoční dárek“. Klient se tím automaticky zařadí do slosování.
Losování proběhne 2. prosince 2026. Výhercům banka zašle kódy na vstupenky do kina prostřednictvím SMS a e-mailu nejpozději do 10. prosince. Kate Coiny připíše do aplikace do 14 pracovních dnů od losování.
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Kde mohou klienti využít Kate Coiny?
Získané Kate Coiny lze vyměnit například za slevové poukazy do internetových obchodů nebo na další služby. V předvánoční nabídce jsou například následující odměny:
|Obchod
|Počet Kate Coinů
|Hodnota poukazu
|Dr. Max
|100
|200 Kč
|Trenýrkárna
|50
|500 Kč
|ZOOT
|100
|500 Kč
|Niceboy
|30
|550 Kč
|Slevomat
|40
|500 Kč
|Slevomat
|80
|1 000 Kč
Zdroj: ČSOB
U jednotlivých poukazů platí další podmínky. Například slevu 500 Kč u obchodů ZOOT a Trenýrkárna lze využít při nákupu alespoň za 1 500 Kč. U některých nabídek je také omezen počet dostupných poukazů.
Do kdy platí vstupenky do kina?
Součástí výhry jsou dvě vstupenky do multikin CineStar, které banka nabízí ve spolupráci se společností Visa. Vstupenky bude možné využít nejpozději do 31. prosince 2026.
Výherce je může uplatnit na jedno filmové představení pro dvě osoby nebo na dvě samostatné návštěvy kina. Bez doplatku platí pro standardní sedadla v sálech Standard a Premium.