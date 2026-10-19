ČSOB spustila bezúročné úvěry na renovace domů. Úroky zaplatí stát

Lidé, kteří chtějí renovovat dům, mohou nově využít bezúročný úvěr od ČSOB v rámci programu Nová zelená úsporám. Úroky za ně po celou dobu splácení zaplatí stát.
Zatím mohou o úvěr žádat majitelé rodinných domů, pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek (SVJ) chce banka nabídku spustit v listopadu.
Na komplexní renovaci rodinného domu si lze půjčit až 2 miliony korun. Pokud majitel plánuje jen dílčí úpravy, například zateplení nebo instalaci fotovoltaiky, může získat úvěr až 750 tisíc korun. Podmínkou je schválená podpora od Státního fondu životního prostředí ČR. Minimální výše úvěru je 300 tisíc korun.
Co lze úvěrem financovat?
Úvěr lze využít na energeticky úsporné renovace, například zateplení domu, výměnu zdroje vytápění, instalaci fotovoltaiky nebo opatření zaměřená na hospodaření s vodou. Výhodou je, že klient bance splácí pouze půjčenou částku, tedy jistinu. Úroky za něj po celou dobu splácení hradí stát. Doba splatnosti může dosáhnout až 25 let.
„Nová zelená úsporám je osvědčený program, který pomáhá lidem snižovat náklady na energie a zvyšovat kvalitu bydlení. Jsme rádi, že nyní můžeme klientům nabídnout i bezúročné financování, které významně snižuje celkové náklady na renovaci. Díky našim zkušenostem dokážeme klientům pomoci nejen s financováním, ale i s orientací v celém procesu energetické obnovy bydlení,“ říká Ladislav Neuhäuser, člen představenstva ČSOB Stavební spořitelny.
Bezúročné financování i pro bytové domy
Novinkou letošního programu Nová zelená úsporám je možnost bezúročného financování také pro bytová družstva a SVJ. ČSOB chce těmto žadatelům nabídku zpřístupnit během listopadu. Energetické renovace bytových domů mohou snížit náklady na vytápění a další energie, jejich realizace však často vyžaduje vysokou počáteční investici.
„Energetické renovace bytových domů jsou jednou z nejefektivnějších cest, jak dlouhodobě snížit náklady na bydlení a současně zvýšit hodnotu nemovitostí. Nová možnost bezúročného financování v rámci programu Nová zelená úsporám významně zlepší dostupnost těchto investic pro společenství vlastníků jednotek i bytová družstva. V ČSOB jsme dlouhodobě lídrem na trhu v tomto segmentu, a proto vnímáme na trhu o modernizaci bytového fondu silný zájem a jsme připraveni klientům nabídnout nejen financování, ale také odborné poradenství při přípravě a realizaci jejich projektů,“ říká Pavel Prokop, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.
ČSOB nabízí úvěry jak svým stávajícím klientům, tak lidem, kteří její služby dosud nevyužívali. Vedle samotného financování poskytuje také poradenství při přípravě a realizaci energetických renovací.
Program Nová zelená úsporám podporuje opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov. Podmínky zapojení bank a stavebních spořitelen do programu zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR a Českou bankovní asociací v polovině září.
Podrobnosti o nabídce bezúročných úvěrů zveřejnila ČSOB na svém webu.