Klienty ČSOB ohrožuje nový typ podvodu. Útočníci nejprve rozesílají falešné SMS zprávy, ve kterých upozorňují na údajné přihlášení k bankovnímu účtu z nového zařízení. Krátce poté lidem telefonují a vydávají se za pracovníky banky. Pod záminkou zabezpečení účtu se snaží získat jejich přihlašovací údaje a připravit je o peníze.
Vše začíná zprávou o povolení přístupu k účtu
Podvodníci posílají SMS, která se tváří jako oficiální komunikace ČSOB. Klienta informuje o údajném povolení přístupu k jeho účtu z nového zařízení a vyzývá ho k okamžité reakci prostřednictvím přiloženého odkazu. Zpráva může obsahovat také identifikační číslo údajného pracovníka banky, které má zvýšit její důvěryhodnost.
Krátce po doručení zprávy následuje telefonát od člověka, který se představuje jako zaměstnanec banky nebo pracovník Bankovní identity. Odkazuje na předchozí SMS a tvrdí, že pomáhá řešit podezřelou aktivitu na účtu. Ve skutečnosti se snaží od klienta získat přihlašovací údaje, hesla či autorizační kódy. Může ho také navést k potvrzení operací v mobilní aplikaci, které ve skutečnosti umožní podvodníkovi převzít kontrolu nad bankovnictvím.
„Jde o velmi nebezpečnou kombinaci smishingu a vishingu, která staví na znalosti psychologických principů. Podvodníci nejprve vytvoří pocit naléhavosti pomocí SMS a následně důvěru posilují telefonátem od údajného bankéře. Klient tak může snadno nabýt dojmu, že řeší skutečný bezpečnostní incident. ČSOB nikdy klienty nevyzývá k předávání přihlašovacích údajů, autorizačních kódů ani k potvrzování operací, které sami nezadali,“ říká Kryštof Janků, odborník na kybernetickou bezpečnost ČSOB.
Banka nikdy nechce hesla ani autorizační kódy
ČSOB zdůrazňuje, že její zaměstnanci po telefonu nikdy nepožadují hesla, PINy ani autorizační SMS kódy. Banka také neposílá zprávy s odkazy, prostřednictvím kterých by klienti měli potvrzovat nebo rušit přístup ke svému účtu.
Lidé by proto neměli klikat na podezřelé odkazy ani sdělovat citlivé údaje volajícímu. Pokud si nejsou jistí, zda skutečně komunikují se zaměstnancem banky, měli by hovor ukončit a sami zavolat na oficiální klientskou linku ČSOB.
Pokud už někdo na odkaz klikl, zadal své přihlašovací údaje nebo potvrdil operaci, kterou sám nezadal, měl by co nejrychleji kontaktovat banku a upozornit ji na možné zneužití účtu. Včasná reakce může snížit riziko finanční škody.