ČSSZ: od 16. do 18. listopadu dojde k omezení některých elektronických služeb

ČSSZ upozorňuje na možné výpadky některých elektronických služeb, od pondělí 16. listopadu do středy 18. listopadu 2026 mohou mít klienti problémy s elektronickým podáváním dokumentů nebo přístupem na ePortál ČSSZ.
Odstávka začne v pondělí 16. listopadu dopoledne
K omezení služeb může podle upozornění ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) docházet od odpoledních hodin pondělí 16. listopadu až do ranních hodin středy 18. listopadu 2026. Výpadky mohou ovlivnit zejména elektronickou komunikaci s úřadem.
Komplikace mohou nastat především při:
- elektronickém podávání dokumentů prostřednictvím komunikačních kanálů ČSSZ,
- doručování potvrzení o přijetí podání a automatických odpovědí,
- přihlašování a využívání ePortálu ČSSZ,
- využívání dalších elektronických služeb úřadu.
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Proč dojde k omezení služeb ČSSZ?
Důvodem možných omezení je odstávka dodávky elektrické energie v lokalitě Křížová v Praze 5. ČSSZ upozorňuje, že jde o externí odstávku, kterou nemůže sama ani prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ovlivnit.
Úřad současně přijímá opatření, která mají dopady na klienty co nejvíce omezit a zajistit maximální možnou dostupnost služeb.
Klientům, kteří potřebují v uvedeném období elektronicky komunikovat s ČSSZ, se proto doporučuje vyřídit potřebná podání s předstihem, pokud je to možné.