Čtyři tuzemské banky plánují na závěr týdne odstávky internetového a mobilního bankovnictví. Omezení se týká ČSOB, Raiffeisenbank, UniCredit Bank a Air Bank, které spolu se svými finančními skupinami obsluhují téměř 9 milionů klientů. Kdy budou mít jednotlivé banky odstávku internetového bankovnictví?
Air Bank: odstávka bude v noci ze čtvrtka na pátek
Air Bank nebude mít dostupné internetové ani mobilní bankovnictví od čtvrtka 19. listopadu od 23:30 do pátku 20. listopadu do 5:00.
Raiffeisenbank: Odstávka od pátečního večera do sobotního dopoledne
Raiffeisenbank plánuje odstávku od pátečních 22:30 (20. listopadu) až do sobotního dopoledne 21. listopadu. V brzkých ranních hodinách Raiffeisenbank plánuje zpřístupnit omezený režim, ve kterém bude možné kontrolovat účty a zadávat platby se standardní splatností.
Během odstávky nebudou dostupné ani Bankovní identita RB a aplikace Raiffeisen Investice.
Dále Raiffeisenbank upozornila, že hotovost vložená o víkendu přes vkladomat může být připsána až v pondělí 23. listopadu.
UniCredit Bank omezí bankovnictví v sobotu večer
Elektronické bankovnictví UniCredit Bank nebude dostupné v sobotu 21. listopadu od 22:00 do 23:59. Omezení se týká mobilního a internetového bankovnictví i bankovní identity.
ČSOB chystá odstávku od sobotní noci do nedělního odpoledne
ČSOB chystá nejdelší odstávku, která začne v sobotu 21. listopadu ve 23:00 a skončí v neděli 22. listopadu ve 14:00. Přibližně od 10:30 však ČSOB plánuje zpřístupnit omezený provoz, včetně možnosti zadávat platby či měnit limity platebních karet.
ČSOB upozorňuje, že během odstávky nebude možné vkládat hotovost prostřednictvím vkladomatů.
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Platby kartou budou fungovat, pozor na potvrzení platby v aplikacích bank
Banky upozornily, že běžné platby kartou v obchodech, platby mobilem a výběry z bankomatů mají zůstat funkční. Omezení se však mohou projevit při internetových platbách, které vyžadují potvrzení prostřednictvím bankovní aplikace.
Klienti by si proto měli před plánovanou odstávkou zkontrolovat dostatečný zůstatek na běžném účtu a případně zvýšit platební limity. Během výpadku totiž nemusí být možné převádět prostředky ze spořicího účtu, měnit nastavení platební karty ani potvrzovat některé transakce.
Dočasně mohou být nedostupné také služby bankovní identity, které slouží například k přihlašování do státních portálů.