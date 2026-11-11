Dálniční známky čeká nákupní špička. Na co si dát pozor při jejím nákupu?

Prodej ročních dálničních známek tradičně vrcholí na přelomu roku. Zatímco v listopadu loňského roku se jich prodalo necelých 126 tisíc, v prosinci už více než 331 tisíc a letos v lednu dokonce přes 401 tisíc. S blížící se nákupní špičkou by si však motoristé měli dát pozor na neoficiální prodejce, kteří si za zprostředkování nákupu účtují dodatečné poplatky. Rozpoznání oficiálního prodejce má nově usnadnit státní doména. Jak bezpečně koupit dálniční známku a kolik bude stát v roce 2027?
Roční dálniční známky platí 365 dní od doby platnosti
Ačkoliv elektronické roční dálniční známky platí 365 dní od zvoleného počátku platnosti, motoristé je stále nejčastěji pořizují v zimních měsících, kolem přelomu roku. Podle údajů státního podniku CENDIS, který systém elektronických dálničních známek provozuje, se v listopadu 2025 prodalo 125 999 ročních známek, v prosinci už 331 257 a letos v lednu dokonce 401 422.
Podobný trend sezónního rozložení potvrzují také zkušenosti společnosti Axigon, která zajišťuje hromadné nákupy dálničních známek firmám a podnikatelům. U jejích firemních klientů začíná platnost 60 % dálničních známek v únoru a dalších 11 % v lednu. „Je to pozůstatek původního systému, kdy roční dálniční známky platily do konce ledna následujícího roku. Většina firem si proto první elektronickou známku pořídila s platností od února a tento termín si zachovala i v dalších letech. Ke změně dochází například při pořízení nového vozidla v průběhu roku,“ vysvětluje Damir Duraković ze společnosti Axigon.
Výraznou převahu přitom mají u firemních zákazníků roční známky. Podle údajů Axigonu představují 99,54 % všech českých dálničních známek, které společnost pro své klienty pořizuje.
Zatímco u ročních známek je výrazná zimní špička, celkově se nejvíce známek prodává během letních měsíců. Například letos v červenci jich motoristé podle dat CENDIS pořídili téměř 1,25 milionu, z toho však pouze 188 tisíc ročních. Zbytek připadal na krátkodobé známky, využívané zejména na dovolené a další příležitostné cesty.
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Oficiální e-shop má nově státní doménu
S blížící se nákupní špičkou na přelomu roku opět roste význam bezpečného nákupu dálničních známek. Vedle oficiálního e-shopu totiž na internetu nadále působí neoficiální přeprodejci, kteří mohou zákazníkům účtovat další poplatky. Některé stránky navíc svým vzhledem napodobují státní prodejní kanál.
Pro lepší ochranu spotřebitelů stát letos v létě přesunul oficiální e-shop na adresu edalnice.gov.cz. Státní doména má motoristům usnadnit rozpoznání oficiálního prodejce a snížit riziko záměny s komerčními weby. „Doména .gov.cz jednoznačně signalizuje, že jde o státní službu, a snižuje riziko záměny s komerčními weby. Samotná změna domény však činnost neoficiálních přeprodejců neukončila,“ upozorňuje Radka Nastoupilová, tisková mluvčí CENDIS.
Každý neoficiální e-shop, o kterém se SFDI dozví, je ve spolupráci s MD zařazen na pravidelně aktualizovaný veřejný seznam podvodných a neoficiálních e-shopů. „SFDI neoficiální e-shopy průběžně oslovuje a opakovaně je vyzývá, aby od této činnosti upustily. Některé oslovené e-shopy následně svou činnost ukončily,“ říká Radka Nastoupilová. „U podvodných e-shopů, které přijmou platbu, ale zákazníkovi elektronickou dálniční známku nedodají, lze postupovat rychleji. SFDI zjistí provozovatele domény, doloží podvodný obsah a požádá o zablokování webu. K blokaci se zpravidla podaří dospět během několika dnů,“ dodává.
Axigon hlásí výrazný růst hromadných nákupů dálničních známek
Zatímco soukromí motoristé zpravidla pořizují dálniční známky pro jedno či dvě vozidla, firmy s větším vozovým parkem musí často sledovat různé termíny jejich platnosti a zajistit včasný nákup většího množství známek na další období. Právě proto pro ně může být výhodné svěřit pořizování dálničních známek specializovanému poskytovateli služeb pro firemní flotily.
„Je důležité rozlišovat pochybné praktiky některých neoficiálních e-shopů od služeb, které zajišťují hromadný nákup dálničních známek v rámci správy firemních flotil. Firmy tuto možnost využívají především kvůli úspoře času a administrativy,“ upozorňuje Damir Duraković. „Za prvních devět měsíců letošního roku jsme firmám zprostředkovali o 40 % více známek než za celý rok 2025. Na jednu firmu připadá v průměru 12 známek, medián však činí pouze čtyři. Službu tak využívají nejen provozovatelé rozsáhlých vozových parků, ale také menší firmy a živnostníci,“ dodává. Dodejme, že služba je zpoplatněna.
Dálniční známky od ledna 2027 nezdraží
Dobrou zprávou pro peněženky motoristů je zrušení automatické valorizace cen dálničních známek. Dosavadní mechanismus každoročně upravoval ceny podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Novelu, která tento systém ruší, již schválil Parlament a podepsal prezident.
Roční dálniční známka tak má i v roce 2027 stát 2 570 korun, třicetidenní 480 korun, desetidenní 300 korun a jednodenní 230 korun. Od 1. ledna 2027 má navíc začít platit skutečná 24hodinová známka. Dosud platnost jednodenní známky končí o půlnoci bez ohledu na to, v kolik hodin daného dne začala platit.