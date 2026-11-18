Estonská banka Inbank se po čtyřech letech rozhodla ukončit své obchodní aktivity na českém trhu. Nejpozději od 1. ledna 2027 přestane přijímat nové termínované vklady, poskytovat úvěry a nabízet pronájmy zařízení. Co se stane s termínovanými vklady klientů?
Inbank končí v Česku po 4 letech
Inbank vstoupila na český trh v říjnu 2022. Během čtyř let investovala do rozvoje svého podnikání a snažila se prosadit zejména prostřednictvím spolupráce s obchodníky, kterým nabízela financování nákupů jejich zákazníků. Součástí její nabídky byly také termínované vklady.
Důvodem odchodu Inbank je dominantní postavení velkých bank
Podle vedení banky se však ukázalo, že český trh není pro její obchodní model vhodný. Důvodem je především dominantní postavení velkých univerzálních bank a finančních poradců, které podle Inbank omezuje možnosti dlouhodobě udržitelného růstu a dosažení požadované návratnosti kapitálu.
„Navzdory našemu maximálnímu úsilí a osvědčeným technologiím a produktům, které jsme přinesli na český trh, nám zkušenosti ukázaly, že tento trh není pro náš obchodní model vhodný,“ uvedl generální ředitel Inbank Priit Põldoja.
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Co se stane s termínovanými vklady klientů?
Klienti, kteří mají u Inbank sjednaný termínovaný vklad, se o své úspory nemusejí obávat kvůli samotnému rozhodnutí banky odejít z českého trhu. Stávající smlouvy zůstávají v platnosti a banka bude nadále vyplácet vložené prostředky i sjednané úroky podle smluvních podmínek.
Termínované vklady se splatností po 1. lednu 2027 budou pokračovat až do sjednaného data. Klienti nemusejí podnikat žádné kroky a své peníze obdrží v českých korunách.
Vklady klientů zůstávají pojištěny prostřednictvím estonského garančního fondu Tagatisfond, a to až do výše 100 000 eur na jednoho klienta za všechny jeho pojištěné vklady u banky včetně úroků.
Předčasné ukončení termínovaného vkladu je nadále možné podle smluvních podmínek. Klient však musí počítat s poplatkem za předčasné ukončení a ztrátou nároku na úrokový výnos.
Stávající úvěry budou pokračovat beze změny
Odchod banky se bezprostředně nedotkne ani klientů, kteří u Inbank splácejí spotřebitelský úvěr nebo využívají pronájem zařízení.
Úvěrové a nájemní smlouvy zůstanou platné a klienti budou pokračovat ve splácení podle původních podmínek. Banka nebude požadovat předčasné splacení půjček ani dřívější vrácení pronajatých zařízení.
Inbank bude nadále zajišťovat zákaznickou podporu a správu smluv až do jejich řádného ukončení.
Inbank omezí počet zaměstnanců v Česku
Banka zatím zůstane na českém trhu prostřednictvím pobočky estonské společnosti AS Inbank. V průběhu roku 2027 rozhodne o své budoucí organizační struktuře, a to ve spolupráci s českými a estonskými regulátory.
Odchod z trhu bude spojen také se snížením počtu zaměstnanců české pobočky. Banka si hodlá ponechat takový tým, který zajistí obsluhu stávajících klientů, spolupráci s partnery a postupné vypořádání zbývajících smluv.
Český trh představuje méně než 4 % celkového portfolia úvěrů a pronájmů skupiny Inbank. Podle vedení proto odchod z Česka nebude mít zásadní dopad na finanční situaci celé skupiny.
Banka chce uvolněné prostředky využít k rozvoji podnikání na trzích, kde vidí větší růstový potenciál. Jednou z priorit je společný podnik s řeckou bankou Eurobank, jehož spuštění se plánuje na začátek roku 2027.