Další potravinová sbírka se uskuteční v sobotu 14. listopadu

Již zanedlouho, 14. listopad od 8 do 18 hodin, se uskuteční další potravinová sbírka, jejímž cílem je pomoci lidem, kteří se ocitají v náročných životních situacích. Sbírka je organizována potravinovými bankami, Českou federací potravinových bank a dalšími organizacemi.
Sbírka probíhá tak, že spotřebitel nakoupí v zapojené prodejně, zaplatí nákup a pak jej u pokladen předá pracovníkům Sbírky potravin, kteří jsou označení zelenými zástěrami s logem. V některých prodejnách probíhá Sbírka potravin statickou formou a u pokladen naleznete boxy pro darování.
Zapojeny jsou prodejny: Albert, BILLA, COOP, dm drogerie markt, Globus, Hruška/Flop Top, Kaufland, Lidl, MAKRO, PENNY, Tesco a Teta drogerie.
Zapojit se bude možné také prostřednictvím online nákupů u vybraných obchodních partnerů, a to v období od 10. do 24. listopadu.
Které zboží je vhodné darovat?
Darovat lze především trvanlivé potraviny a základní drogerii. Mezi nejpotřebnější zboží patří například konzervy, těstoviny, rýže, luštěniny, olej, trvanlivé mléko a dětská výživa. Z drogerie jsou vítané například šampony, mýdla, zubní pasty, prací a čisticí prostředky či dětské pleny.
Co se stane s darovanými potravinami?
Darované potraviny a drogerie budou převezeny do potravinových bank, kde se roztřídí a připraví k distribuci spolupracujícím neziskovým organizacím. Ty je následně předají lidem, kteří se bez podobné pomoci neobejdou. Pomoc tak putuje například k osamělým seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám s dětmi nebo lidem bez domova.
Více informací o sbírce naleznete zde.