Daňový odpočet u hypoték by se mohl zvýšit až o 50 000 korun ročně

Máte hypotéku a je vám méně než 36 let? V budoucnu byste mohli na daních ušetřit více než dnes. Připravuje se totiž změna, která by zvýšila maximální částku úroků z hypotéky, kterou si mladí lidé mohou odečíst od základu daně, až o 50 000 korun.
Daňový odpočet u hypoték by mohl vzrůst o 50 tisíc korun
Lidé do 36 let, kteří mají hypotéku nebo si ji teprve plánují vzít, by mohli získat výraznější daňovou úlevu. Ministerstvo financí připravuje návrh, který by umožnil zvýšit maximální částku zaplacených úroků z hypotéky, kterou lze odečíst od základu daně, až o 50 000 korun. Změna by se měla týkat nových i stávajících hypoték a počítá se s jejím využitím už za rok 2027.
V současnosti je možné u smluv uzavřených od 1. ledna 2021 odečíst od základu daně zaplacené úroky maximálně do výše 150 000 korun ročně za celou domácnost. U starších hypotečních smluv zůstává limit 300 000 korun. Pokud by se nový návrh prosadil, u mladších lidí by se maximální limit zvýšil ze 150 000 na 200 000 korun.
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Vyšší odpočet neznamená 50 tisíc korun zpět
Daňový odpočet nefunguje stejně jako sleva na dani. Zaplacené úroky se odečítají od základu daně, takže výsledná úspora je nižší než samotná odečtená částka. Při 15% sazbě daně představuje současný maximální odpočet 150 000 korun úsporu až 22 500 korun na dani. Pokud by se limit zvýšil na 200 000 korun, maximální daňová úspora by vzrostla až na 30 000 korun.
Návrh přichází v době, kdy hypotéky v Česku výrazně zdražují. Průměrná nabídková sazba podle Swiss Life Hypoindexu na začátku října dosáhla 5,79 procenta a byla nejvyšší od ledna 2024. U delších fixací se sazby dostávají ještě výše.