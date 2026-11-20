Do vánoční sbírky Krabice od bot se mohou zapojit lidé po celé republice. Online rezervace dárků už začaly a připravené balíčky bude možné odevzdávat od 23. listopadu do 7. prosince na některém z 291 sběrných míst.
Sbírku pořádá Diakonie ČCE a jejím cílem je letos shromáždit 65 tisíc krabic s vánočními dárky pro děti ohrožené chudobou. Zájemci si na webu krabiceodbot.cz vyberou sběrné místo, pohlaví a věk dítěte, pro které chtějí dárek připravit. Poté krabici naplní vhodnými dárky a odnesou ji na zvolené místo.
Darovat lze letos i virtuálně
Letošní novinkou je také takzvaná virtuální krabice od bot. Tu není potřeba balit ani nikam dopravovat. Dárci ji naplní online finančním příspěvkem a mohou vybrat konkrétní potřeby nebo aktivity, které dětem pomohou během celého roku. Peníze mohou například přispět na volnočasové kroužky, dioptrické brýle nebo terapii.
Diakonie chce prostřednictvím finanční sbírky získat 7,2 milionu korun na podporu dětí ohrožených chudobou. Klasické dárky se budou na sběrných místech přijímat do 7. prosince. Od 8. prosince je začnou přibližně stovky organizací a 800 dobrovolníků rozvážet dětem a jejich rodinám.
Jak dárky zabalit a jaké dárky můžete do krabic vložit, naleznete na tomto odkaze.