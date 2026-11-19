Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje na další plánovanou odstávku svého ePortálu. Omezení se týká důchodců, zaměstnanců, podnikatelů i zaměstnavatelů. Proč je ePortál odstaven? A co funguje?
Do kdy bude ePortál ČSSZ nedostupný?
Odstávka ePortálu ČSSZ probíhá ve čtvrtek 26. listopadu od 14:00 do 16:00 hodin. Během této doby není možné využívat žádnou ze služeb portálu.
Proč je ePortál ČSSZ odstaven?
Důvodem odstavení ePortálu je plánovaná technická odstávka, která může zkomplikovat vyřizování úředních záležitostí především občanům, jenž komunikují s Českou správou sociálního zabezpečení elektronicky.
Jaké služby jsou dostupné?
Prostřednictvím ePortálu ČSSZ mohou občané například kontrolovat evidované doby důchodového pojištění, využívat informativní důchodovou aplikaci nebo elektronicky požádat o starobní důchod.
Podnikatelé si během odstávky neověří stav zaplacených záloh na důchodové pojištění ani případné nedoplatky. Nebudou moci využívat ani formuláře a další elektronické služby určené osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ).
Omezení se dotkne také zaměstnavatelů, kteří prostřednictvím ePortálu využívají služby spojené s nemocenským pojištěním zaměstnanců nebo jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele.
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Odstávka neomezí funkci datových schránek
Odstávka neomezí přijímání elektronických podání prostřednictvím datových schránek (ISDS) a aplikace APEP. Dokumenty je možné nadále odesílat, jejich zpracování však proběhne až po skončení technické odstávky.