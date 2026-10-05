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Inspekce varuje před vlašským salátem, který obsahuje listerii. Nemáte ho doma?

Veronika Němcová
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newsimg-new-jidlo-34.jpg Autor: Shutterstock
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Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje spotřebitele před vlašským salátem od společnosti MASO WEST. Laboratorní rozbor v něm potvrdil přítomnost bakterie Listeria monocytogenes. Inspekce nařídila stažení výrobku z trhu a výrobci zároveň přerušila výrobu tohoto i typově podobných potravin.

Konkrétně se jedná o MASO WEST Vlašský salát v balení 140 gramů, 300 gramů a 1 kilogram. Závadná je šarže L862026265 s datem použitelnosti do 6. října 2026. Výrobcem je společnost MASO WEST s.r.o. z Klatov.

Salát z větších balení mohl být prodáván také na váhu. Spotřebitelům, kteří zakoupili vlašský salát u níže uvedených prodejců bez původní etikety výrobce a nejsou si jisti jeho původem či šarží, SZPI doporučuje ověřit tyto údaje u prodejce a do jejich ověření salát nekonzumovat.

Kde mohli spotřebitelé produkt koupit?

Výrobek byl dodán do několika prodejních míst:

Balení 140 g:

  • ZKD – Žlutice, Purkyňová 114, Žlutice

  • PECU – prodejna v objektu hypermarketu Kaufland, Šumavská 782, Klatovy

  • PECU – Pražská, Pražská 122, Klatovy

  • GASTROPLUS Louny s.r.o., Rybalkova 2128, Louny

  • Grem s.r.o., Rybova 291, Přeštice

Balení 1 kg:

  • E. Opáleníková – potraviny, Masarykovo náměstí 67, Přeštice

  • EM – Potraviny JP-Kdyně, Americká 643, Kdyně

  • Řeznictví U Šedlb, Kapitána Jaroše 109, Klatovy

  • Řeznictví U Špejlíka, Dvořákova 302, Horšovský Týn

  • Potraviny David, Chebská 251, Mariánské Lázně

Balení 300 g:

  • Potraviny Kovandová, Hrazanky 40

Zákaz potrvá do doby, než výrobce prokáže jejich zdravotní nezávadnost laboratorními rozbory. Inspekce s výrobcem zahájí také správní řízení o uložení pokuty.

Spotřebitelé, kteří mají uvedenou šarži doma, by ji podle SZPI neměli v žádném případě konzumovat.

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Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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