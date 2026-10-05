Inspekce varuje před vlašským salátem, který obsahuje listerii. Nemáte ho doma?

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje spotřebitele před vlašským salátem od společnosti MASO WEST. Laboratorní rozbor v něm potvrdil přítomnost bakterie Listeria monocytogenes. Inspekce nařídila stažení výrobku z trhu a výrobci zároveň přerušila výrobu tohoto i typově podobných potravin.
Konkrétně se jedná o MASO WEST Vlašský salát v balení 140 gramů, 300 gramů a 1 kilogram. Závadná je šarže L862026265 s datem použitelnosti do 6. října 2026. Výrobcem je společnost MASO WEST s.r.o. z Klatov.
Salát z větších balení mohl být prodáván také na váhu. Spotřebitelům, kteří zakoupili vlašský salát u níže uvedených prodejců bez původní etikety výrobce a nejsou si jisti jeho původem či šarží, SZPI doporučuje ověřit tyto údaje u prodejce a do jejich ověření salát nekonzumovat.
Kde mohli spotřebitelé produkt koupit?
Výrobek byl dodán do několika prodejních míst:
Balení 140 g:
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ZKD – Žlutice, Purkyňová 114, Žlutice
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PECU – prodejna v objektu hypermarketu Kaufland, Šumavská 782, Klatovy
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PECU – Pražská, Pražská 122, Klatovy
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GASTROPLUS Louny s.r.o., Rybalkova 2128, Louny
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Grem s.r.o., Rybova 291, Přeštice
Balení 1 kg:
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E. Opáleníková – potraviny, Masarykovo náměstí 67, Přeštice
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EM – Potraviny JP-Kdyně, Americká 643, Kdyně
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Řeznictví U Šedlb, Kapitána Jaroše 109, Klatovy
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Řeznictví U Špejlíka, Dvořákova 302, Horšovský Týn
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Potraviny David, Chebská 251, Mariánské Lázně
Balení 300 g:
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Potraviny Kovandová, Hrazanky 40
Zákaz potrvá do doby, než výrobce prokáže jejich zdravotní nezávadnost laboratorními rozbory. Inspekce s výrobcem zahájí také správní řízení o uložení pokuty.
Spotřebitelé, kteří mají uvedenou šarži doma, by ji podle SZPI neměli v žádném případě konzumovat.