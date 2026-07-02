Jak červcencové svátky posunou výplatní termíny důchodů?

Státní svátky každoročně ovlivňují výplatní termíny důchodů. V roce 2026 už byly termíny výplat posunuty pětkrát a v červenci dojde k dalšímu posunu. Kdy očekávat odložený červencový důchod?
Červencové svátky v roce 2026 a posun výplatního termínu důchodů
Pouze jeden červencový svátek, a to Den upálení mistra Jana Husa, posune výplatní termín důchodů z pondělí 6. července 2026 na úterý 7. července 2026.
|Kvůli jakému svátku se posune výplata termínu důchodu?
|Důchody s výplatním termínem
|Posunutý termín výplaty důchodu
|Den upálení mistra Jana Husa
|pondělí 6. července 2026
|úterý 7. července 2026
Zdroj: ČSSZ
Zbývající klienti obdrží své důchody v běžných pracovních dnech podle výplatního termínu svého důchodu.
Jak jsou důchody vypláceny?
Důchody se vyplácejí dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatními termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou doposud sudé dny od 2. do 14. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí k 12. dni v měsíci.
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