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Jak červcencové svátky posunou výplatní termíny důchodů?

Michal Bureš
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Důchody v červenci Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Státní svátky každoročně ovlivňují výplatní termíny důchodů. V roce 2026 už byly termíny výplat posunuty pětkrát a v červenci dojde k dalšímu posunu. Kdy očekávat odložený červencový důchod?

Červencové svátky v roce 2026 a posun výplatního termínu důchodů

Pouze jeden červencový svátek, a to Den upálení mistra Jana Husa, posune výplatní termín důchodů z pondělí 6. července 2026 na úterý 7. července 2026. 

Kvůli jakému svátku se posune výplata termínu důchodu? Důchody s výplatním termínem Posunutý termín výplaty důchodu
Den upálení mistra Jana Husa pondělí 6. července 2026 úterý 7. července 2026

Zdroj: ČSSZ

Zbývající klienti obdrží své důchody v běžných pracovních dnech podle výplatního termínu svého důchodu.

Jak jsou důchody vypláceny?

Důchody se vyplácejí dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatními termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou doposud sudé dny od 2. do 14. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí k 12. dni v měsíci.

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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

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