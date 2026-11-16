Finance.cz  »  Spotřebitel

Kaufland varuje zákazníky před medem. Vrátit ho mohou i bez účtenky

Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

Med Autor: Depositphotos
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Zákazníci, kteří si v prodejnách Kauflandu koupili med značky Zlatý úl, by měli zpozornět. Obchodní řetězec stahuje z prodeje výrobek Med smíšený v balení o hmotnosti 250 gramů. Laboratorní kontrola v něm totiž odhalila přítomnost cizí amylázy, která není přirozenou součástí medu.

Opatření se týká šarže s označením ZU26L95 a datem minimální trvanlivosti 1. července 2029. Podle zveřejněného upozornění výrobek nepředstavuje zdravotní riziko.

Zákazníci mohou med vrátit zpět na prodejnu i bez účtenky

Zákazníci mohou výrobek vrátit v kterékoli prodejně Kaufland. Peníze dostanou zpět i bez předložení účtenky.

Pro dotazy zákazníků je k dispozici e-mail dodavatele info@medas.sk, nebo bezplatná infolinka společnosti Kaufland 800 165 894 či e-mail: kontakt@kaufland.cz. 

Med z Kauflandu

Autor: Kufland

Budou 17. listopadu otevřené obchody? Podívejte se, kde během státního svátku nakoupíte Přečtěte si také:

Budou 17. listopadu otevřené obchody? Podívejte se, kde během státního svátku nakoupíte

Ve Sbírce potravin se vybralo na 800 tun pomoci. Přispět se dá ještě online Přečtěte si také:

Ve Sbírce potravin se vybralo na 800 tun pomoci. Přispět se dá ještě online

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Témata:

Kvíz týdne

O kolik Pavel porazil Babiše při volbě prezidenta? Zkuste si náš volební kvíz!
1/10 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky
ONLINE ŠKOLENÍ: EET 2.0 v praxi se záznamem v ceně
VÍC INFO