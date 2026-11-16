Kaufland varuje zákazníky před medem. Vrátit ho mohou i bez účtenky

Zákazníci, kteří si v prodejnách Kauflandu koupili med značky Zlatý úl, by měli zpozornět. Obchodní řetězec stahuje z prodeje výrobek Med smíšený v balení o hmotnosti 250 gramů. Laboratorní kontrola v něm totiž odhalila přítomnost cizí amylázy, která není přirozenou součástí medu.
Opatření se týká šarže s označením ZU26L95 a datem minimální trvanlivosti 1. července 2029. Podle zveřejněného upozornění výrobek nepředstavuje zdravotní riziko.
Zákazníci mohou med vrátit zpět na prodejnu i bez účtenky
Zákazníci mohou výrobek vrátit v kterékoli prodejně Kaufland. Peníze dostanou zpět i bez předložení účtenky.
Pro dotazy zákazníků je k dispozici e-mail dodavatele info@medas.sk, nebo bezplatná infolinka společnosti Kaufland 800 165 894 či e-mail: kontakt@kaufland.cz.