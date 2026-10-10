Kde najdete výsledky voleb do vašeho města či obce a senátu?

V sobotu 10. října 2026 ve 14:00 se uzavřely volební místnosti a komise začaly vyhodnocovat výsledky jednotlivých stran i preferenční hlasy. Kde najdete výsledky do zastupitelstev obcí? A co výsledky prvního kola senátních voleb?
Kde najdete výsledky komunálních voleb v roce 2026
Výsledky komunálních voleb najdete na stránkách Českého statistického úřadu, stačí zadat jméno vaší obce, výsledky jsou postupně aktualizovány a pravděpodobně budou známy během sobotního odpoledne.
Sčítání hlasů v komunálních volbách bývá časově náročnější než například ve sněmovních volbách. Volební komise totiž musí vyhodnocovat hlasy pro jednotlivé kandidáty, které mohou voliči vybírat napříč kandidátkami.
Kde najdu výsledky voleb minulých komunálních voleb?
Jestliže ještě nejsou k dispozici výsledky komunálních voleb ve vaší obci, tak se můžete na stránkách Českého statistického úřadu (ČSÚ) podívat na výsledky voleb i volební účast v předcházejících volbách.
Jak se volí v komunálních volbách?
Voliči měli tři možnosti, jak svůj hlas odevzdat:
Zakřížkovat jednu celou kandidátku
V takovém případě dostali hlasy její kandidáti podle pořadí na hlasovacím lístku, nejvýše do počtu volených zastupitelů.
Zakřížkovat jednotlivé kandidáty
Volič mohl vybírat kandidáty z různých politických stran a uskupení. Nesmí však označit více kandidátů, než kolik se volí zastupitelů.
Kombinovat oba způsoby
Volič zakřížkoval jednu kandidátku a zároveň konkrétní kandidáty jiných stran. Přednostně se započítaly hlasy jednotlivě označeným kandidátům a zbývající hlasy získali kandidáti zakřížkované strany podle pořadí na kandidátce.
Například pokud se v obci volí 15 zastupitelů, mohl volič zakřížkovat jednu politickou stranu a tři kandidáty jiných stran. Tři hlasy získali vybraní kandidáti a dalších 12 hlasů připadlo kandidátům označené strany.
Jak se rozhoduje o zvolení zastupitelů?
Hlasy získané jednotlivými kandidáty se započítávají také jejich volební straně. Nejprve se podle celkového výsledku rozdělují mandáty mezi kandidující uskupení.
Kandidáti následně získávají mandáty zpravidla podle pořadí na kandidátce. Pokud však některý kandidát získá alespoň o 10 % více hlasů, než činí průměrný počet hlasů připadajících na kandidáta jeho volební strany, může se posunout na přední místo kandidátky.
Na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny se tedy v komunálních volbách nekroužkuje, ale křížkuje. Volič může kombinovat podporu celé strany i konkrétních osob.
Kde najdu výsledky prvního kola senátních voleb?
Na stránkách voleb.cz, rovněž najdete výsledky prvního kola senátních voleb. V prvním kole senátních voleb zvítězí kandidát, který získá nadpoloviční většinu platných hlasů. Pokud žádný kandidát této hranice nedosáhne, postoupí dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola, které se uskuteční v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026.
Do Senátu ČR se volí v těchto volebních okrscích:
- č. 3 – Cheb
- č. 6 – Louny
- č. 9 – Plzeň-město
- č. 12 – Strakonice
- č. 15 – Pelhřimov
- č. 18 – Příbram
- č. 21 – Praha 5
- č. 24 – Praha 9
- č. 27 – Praha 1
- č. 30 – Kladno
- č. 33 – Děčín
- č. 36 – Česká Lípa
- č. 39 – Trutnov
- č. 42 – Kolín
- č. 45 – Hradec Králové
- č. 48 – Rychnov nad Kněžnou
- č. 51 – Žďár nad Sázavou
- č. 54 – Znojmo
- č. 57 – Vyškov
- č. 60 – Brno-město
- č. 63 – Přerov
- č. 66 – Litovel
- č. 69 – Frýdek-Místek
- č. 72 – Ostrava-město
- č. 75 – Karviná
- č. 78 – Zlín
- č. 81 – Uherské Hradiště