Klienty UniCredit Bank čeká o posledním listopadovém víkendu odstávka elektronického bankovnictví. Banka kvůli modernizaci svých služeb odstaví internetové i mobilní bankovnictví. Jedná se již o třetí víkendovou odstávku banky v listopadu.
Kdy proběhne odstávka elektronického bankovnictví UniCredit Bank?
Elektronické bankovnictví UniCredit Bank bude nedostupné od pátku 27. listopadu 2026 od 22:00 do soboty 28. listopadu 2026 do 13:00.
Během plánované patnáctihodinové odstávky nebudou klienti banky moci zadávat platební příkazy, kontrolovat zůstatky na účtech, převádět peníze mezi účty ani měnit limity platebních karet. Nedostupná bude rovněž bankovní identita.
Platby kartou a výběry z bankomatů budou fungovat
Odstávka by se neměla dotknout plateb kartou u obchodníků ani výběrů hotovosti z bankomatů. Komplikace však mohou nastat při platbách na internetu, které vyžadují potvrzení v mobilním bankovnictví.
Klienti UniCredit Bank by si tak měli potřebné bankovní transakce vyřídit nejpozději v pátek večer před zahájením odstávky.
UniCredit Bank odstavuje elektronické bankovnictví již třetí víkend po sobě. Důvodem opakovaných odstávek je modernizace digitálních služeb banky.