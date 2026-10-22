Komerční banka snížila úrokovou sazbu u Osobní půjčky. Nově startuje na 4,69 %

Komerční banka snížila úrokovou sazbu u své Osobní půjčky, dříve začínala na 4,99 % p. a., nově mohou zájemci získat úvěr s úrokovou sazbou od 4,69 % p. a. Zvýhodněná nabídka platí do konce listopadu 2026. Kolik si mohou klienti půjčit a jaké další podmínky banka nabízí?
Osobní půjčka od Komerční banky s úrokem od 4,69 %
Komerční banka od 1. října 2026 snížila minimální úrokovou sazbu u Osobní půjčky o 0,3 procentního bodu, a to z původních 4,99 % na 4,69 % ročně. Zvýhodněné podmínky mohou zájemci využít do 30. listopadu 2026.
Osobní půjčka je neúčelovým spotřebitelským úvěrem, peníze tak mohou klienti využít například na rekonstrukci bydlení, nákup automobilu, vybavení domácnosti nebo jiné větší výdaje.
Jak vysoká může být sjednaná Osobní půjčka?
Banka umožňuje sjednat půjčku až do výše 2,5 milionu korun, přičemž splatnost úvěru se pohybuje od tří měsíců do osmi let.
Úroková sazba 4,69 % ročně představuje nejnižší nabízenou sazbu, nikoliv automaticky garantovanou sazbu pro všechny žadatele. Konkrétní podmínky úvěru závisejí na individuálním posouzení žádosti bankou.
Podle údajů Komerční banky získalo 48,3 % klientů, kteří si od 1. ledna do 28. září 2026 sjednali půjčku od 250 000 Kč, úrokovou sazbu do 5,9 % ročně. Tento údaj se vztahuje k dříve uzavřeným smlouvám, a nevypovídá tedy o tom, kolik klientů dosáhne na novou minimální sazbu 4,69 %.
Půjčku lze předčasně splatit bez poplatku
Klienti si mohou nastavit výši pravidelné měsíční splátky v rámci podmínek úvěru a svých finančních možností. Pokud získají během splácení peníze navíc, mohou půjčku částečně nebo úplně předčasně splatit bez poplatku.
K úvěru je možné sjednat také pojištění schopnosti splácet, které může pomoci v případě vybraných nepříznivých životních situací. Pojištění však představuje další náklad, který je vhodné při sjednávání půjčky zohlednit.
Při poskytnutí úvěru se platí za vyhodnocení žádosti o půjčku jednorázový poplatek 850 Kč. Při porovnávání nabídek jednotlivých bank je proto důležité sledovat nejen samotnou úrokovou sazbu, ale také roční procentní sazbu nákladů (RPSN), která zahrnuje úrok i další povinné náklady spojené s úvěrem.
Stávající klienti si půjčku sjednají v aplikaci KB+
Stávající klienti Komerční banky mohou o Osobní půjčku požádat prostřednictvím mobilní aplikace KB+, ve které lze vyřídit celý proces sjednání úvěru.
Zájemci mohou půjčku sjednat také osobně na pobočce Komerční banky nebo na poradenském místě KB. Další možností je požádat banku o telefonický kontakt.
Přehled sjednaného úvěru i informace o nadcházejících splátkách následně klienti naleznou v digitálním bankovnictví.