Komerční banka zvýšila úročení spořicího účtu až na 4,2 % ročně. Jaké jsou podmínky?

Komerční banka od 1. listopadu 2026 zvýšila úrokovou sazbu na svém spořicím účtu z dosavadních 3,5 % až na 4,2 % ročně. Zvýhodněné úročení platí pro vklady do jednoho milionu korun po dobu tří měsíců. Nabídku mohou využít noví i stávající klienti banky, podmínky pro získání bonusové sazby se však liší.
Jak získat úrokovou sazbu 4,2 % ročně?
Novým klientům stačí sjednat si spořicí účet a běžný účet v některém z tarifů Komerční banky, včetně bezplatného tarifu Start. Pokud si oba produkty založí v rozmezí tří měsíců, zvýhodněná sazba se jim aktivuje automaticky.
Na úrok 4,2 % ročně mohou dosáhnout také stávající klienti, kteří již spořicí účet využívají. Musí však jednorázově převést alespoň 100 000 Kč z jiné banky přímo na spořicí účet a následně si bonusovou sazbu aktivovat v aplikaci KB+.
Zvýhodněné úročení platí po dobu tří měsíců. Po jejich uplynutí se úspory automaticky úročí bonusovou sazbou „Za odměnu“, která aktuálně činí 3 % ročně pro vklady do jednoho milionu korun. Tato sazba se uplatňuje po dobu dalšího roku.
Klienti si mohou úročení 4,2 % ročně následně znovu aktivovat, pokud opět splní podmínku převodu peněz z jiné banky.
Banka upozorňuje, že výši bonusových úrokových sazeb vyhlašuje každý měsíc, a úročení se tak může změnit i v průběhu tříměsíčního bonusového období.
Noví klienti mohou získat také bonus 4 000 Kč
Komerční banka současně nabízí novým klientům odměnu až 4 000 Kč za založení a používání běžného účtu.
Z toho mohou získat až 3 000 Kč za aktivní využívání účtu a dalších 1 000 Kč za přechod z jiné banky. Nabídka platí do 30. listopadu 2026.
Vedení spořicího účtu je zdarma, stejně jako převody peněz. Úspory nejsou nijak vázané a klienti s nimi mohou kdykoliv nakládat. Banka připisuje úroky každý měsíc.
Spořicí účet lze sjednat a spravovat prostřednictvím aplikace KB+, která umožňuje také rozdělení úspor do jednotlivých spořicích obálek podle konkrétních finančních cílů.