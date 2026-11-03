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Komerční banka zvýšila úročení spořicího účtu až na 4,2 % ročně. Jaké jsou podmínky?

Michal Bureš
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Komerční banka spořicí účet Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Komerční banka od 1. listopadu 2026 zvýšila úrokovou sazbu na svém spořicím účtu z dosavadních 3,5 % až na 4,2 % ročně. Zvýhodněné úročení platí pro vklady do jednoho milionu korun po dobu tří měsíců. Nabídku mohou využít noví i stávající klienti banky, podmínky pro získání bonusové sazby se však liší.

Jak získat úrokovou sazbu 4,2 % ročně?

Novým klientům stačí sjednat si spořicí účet a běžný účet v některém z tarifů Komerční banky, včetně bezplatného tarifu Start. Pokud si oba produkty založí v rozmezí tří měsíců, zvýhodněná sazba se jim aktivuje automaticky.

Na úrok 4,2 % ročně mohou dosáhnout také stávající klienti, kteří již spořicí účet využívají. Musí však jednorázově převést alespoň 100 000 Kč z jiné banky přímo na spořicí účet a následně si bonusovou sazbu aktivovat v aplikaci KB+.

Zvýhodněné úročení platí po dobu tří měsíců. Po jejich uplynutí se úspory automaticky úročí bonusovou sazbou „Za odměnu“, která aktuálně činí 3 % ročně pro vklady do jednoho milionu korun. Tato sazba se uplatňuje po dobu dalšího roku.

Klienti si mohou úročení 4,2 % ročně následně znovu aktivovat, pokud opět splní podmínku převodu peněz z jiné banky.

Banka upozorňuje, že výši bonusových úrokových sazeb vyhlašuje každý měsíc, a úročení se tak může změnit i v průběhu tříměsíčního bonusového období.

Srovnání produktů: Spořicí účty říjen

Noví klienti mohou získat také bonus 4 000 Kč

Komerční banka současně nabízí novým klientům odměnu až 4 000 Kč za založení a používání běžného účtu.

Z toho mohou získat až 3 000 Kč za aktivní využívání účtu a dalších 1 000 Kč za přechod z jiné banky. Nabídka platí do 30. listopadu 2026.

Vedení spořicího účtu je zdarma, stejně jako převody peněz. Úspory nejsou nijak vázané a klienti s nimi mohou kdykoliv nakládat. Banka připisuje úroky každý měsíc.

Spořicí účet lze sjednat a spravovat prostřednictvím aplikace KB+, která umožňuje také rozdělení úspor do jednotlivých spořicích obálek podle konkrétních finančních cílů.

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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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