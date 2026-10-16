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Lednový doplatek k valorizaci důchodů v budoucnu zanikne

Lucie Balová Mečířová
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Lednový doplatek k valorizaci důchodů čeká poslední výplata v roce 2027. Poté se má dosavadní systém změnit v souvislosti s úpravou způsobu vyplácení důchodů Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a to s účinností od 1. července 2027.

Jak to s doplatkem k důchodu nyní?

Dosud se důchody vyplácely v tzv. klouzavém měsíci. Pokud např. dostáváte penzi vždy 12. den v měsíci, výplata se vztahuje na období od 12. ledna do 11. února. Valorizace se však provádí už od 1. ledna, a proto důchodcům za prvních 11 lednových dní vznikal nárok na doplatek odpovídající zvýšení důchodu. Ten stát ještě stále vyplácí jednorázově.

Jste pro vyšší valorizace důchodů, i při schodku státního rozpočtu?

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Systém se od července změní, ale o peníze nepřijdete

Systém výplaty důchodů se nově sjednotí s kalendářním měsícem. Každá splátka se tak bude vztahovat na období od prvního do posledního dne daného měsíce. Od ledna 2028 se proto valorizovaný důchod začne počítat rovnou od 1. ledna, a to bez ohledu na běžný výplatní termín důchodce.

Díky této změně už nebude nutné dopočítávat rozdíl za první lednové dny a vyplácet jej formou samostatného doplatku. Důchodci o peníze z valorizace nepřijdou, protože zvýšená částka bude zahrnuta přímo do lednové splátky důchodu.

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Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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