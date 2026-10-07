Lidl nabírá zaměstnance: 30hodinový pracovní týden za 32 700 Kč a 30 dní dovolené

Lidl rozjíždí nábor zaměstnanců po celém Česku. Nové pracovníky hledá do svých prodejen i logistických center. Volná místa nabízí prodavačům, vedoucím směn, zástupcům manažerů prodejen, skladníkům i brigádníkům.
Prodavačům nabízí po dvou letech přes 35 tisíc korun
Prodavači a prodavačky nastupují podle nabídky společnosti při 35hodinovém pracovním týdnu s hrubou měsíční mzdou 31 938 Kč. Po dvou letech se jejich mzda zvyšuje na 35 350 Kč měsíčně.
Nové zaměstnance Lidl hledá také do svých logistických center. Jednou z nabízených pozic je kompletář, tedy skladník, který vychystává a připravuje objednávky zboží pro jednotlivé prodejny.
V tomto případě činí nástupní mzda 32 700 Kč hrubého při 30hodinovém pracovním týdnu. Po dvou letech se zvyšuje na 36 200 Kč měsíčně.
Lidl nabízí 30 dní dovolené
Součástí zaměstnaneckých benefitů je 30 dní dovolené již od nástupu. Lidl dále nabízí příspěvek do Cafeterie, kartu MultiSport, příspěvek na penzijní připojištění a stravování.
Kromě prodavačů a skladníků řetězec aktuálně hledá také vedoucí směn, zástupce manažerů prodejen nebo brigádníky.
Lidl v Česku zaměstnává na hlavní pracovní poměr více než 12 000 lidí. V minulém obchodním roce podle společnosti obdržel téměř 50 000 žádostí o práci, přičemž za první polovinu letošního obchodního roku se jejich počet blížil 30 000.
Společnost v současnosti provozuje v Česku 326 prodejen a pět logistických center.