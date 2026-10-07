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Lidl nabírá zaměstnance: 30hodinový pracovní týden za 32 700 Kč a 30 dní dovolené

Michal Bureš
Dnes

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Lidl rozjíždí nábor zaměstnanců po celém Česku. Nové pracovníky hledá do svých prodejen i logistických center. Volná místa nabízí prodavačům, vedoucím směn, zástupcům manažerů prodejen, skladníkům i brigádníkům.

Prodavačům nabízí po dvou letech přes 35 tisíc korun

Prodavači a prodavačky nastupují podle nabídky společnosti při 35hodinovém pracovním týdnu s hrubou měsíční mzdou 31 938 Kč. Po dvou letech se jejich mzda zvyšuje na 35 350 Kč měsíčně.

Nové zaměstnance Lidl hledá také do svých logistických center. Jednou z nabízených pozic je kompletář, tedy skladník, který vychystává a připravuje objednávky zboží pro jednotlivé prodejny.

V tomto případě činí nástupní mzda 32 700 Kč hrubého při 30hodinovém pracovním týdnu. Po dvou letech se zvyšuje na 36 200 Kč měsíčně.

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Lidl nabízí 30 dní dovolené

Součástí zaměstnaneckých benefitů je 30 dní dovolené již od nástupu. Lidl dále nabízí příspěvek do Cafeterie, kartu MultiSport, příspěvek na penzijní připojištění a stravování.

Kromě prodavačů a skladníků řetězec aktuálně hledá také vedoucí směn, zástupce manažerů prodejen nebo brigádníky.

Lidl v Česku zaměstnává na hlavní pracovní poměr více než 12 000 lidí. V minulém obchodním roce podle společnosti obdržel téměř 50 000 žádostí o práci, přičemž za první polovinu letošního obchodního roku se jejich počet blížil 30 000.

Společnost v současnosti provozuje v Česku 326 prodejen a pět logistických center.

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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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