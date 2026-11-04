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Maximální ceny nafty a benzinu se ve čtvrtek 5. listopadu sníží

Michal Bureš
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7. 4. 26 / 1x/ čerpací stanice, graf Autor: Shutterstock
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Ministerstvo financí stanovilo nové maximální přípustné ceny pohonných hmot pro čtvrtek 5. listopadu 2026. Litr benzinu bude možné prodávat nejvýše za 42,64 Kč a litr nafty za 48,79 Kč. Oproti středě tak maximální cena benzinu klesne o 40 haléřů a nafty o 21 haléřů. Regulace cen pohonných hmot má platit až do konce listopadu.

Cenový strop pro naftu a benzin ve čtvrtek 5. listopadu klesne

Podle Ministerstva financí budou od čtvrtka 5. listopadu 2026 platit následující maximální přípustné ceny pohonných hmot:

  • Benzin: 42,64 Kč za litr, což představuje pokles o 0,40 Kč.
  • Nafta: 48,79 Kč za litr, což představuje pokles o 0,21 Kč.

Cenové stropy se vztahují na neprémiový benzin a motorovou naftu na všech čerpacích stanicích v České republice. Nejde o povinné prodejní ceny, ale o maximální částky, které mohou čerpací stanice účtovat.

Graf cenových stropů na naftu a benzin

Autor: Michal Bureš (ChatGPT)

Regulace cen pohonných hmot pokračuje i v listopadu

Vláda 26. října rozhodla o prodloužení regulace cen pohonných hmot až do 30. listopadu 2026. Současně prodloužila snížení spotřební daně z motorové nafty o 1,939 Kč na litr, což včetně DPH odpovídá 2,35 Kč na litr.

Důvodem pokračování mimořádných opatření je napjatá situace na trhu s ropou způsobená konfliktem na Blízkém východě a přetrvávajícím ohrožením dodávek ropy.

Maximální přípustná marže čerpacích stanic zůstává stanovena na 2,50 Kč za litr. Výsledné cenové stropy vycházejí z velkoobchodních cen pohonných hmot, ke kterým se připočítává regulovaná marže a DPH.

Ministerstvo financí zároveň vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby maximální ceny využívali pouze výjimečně a snažili se prodávat pohonné hmoty levněji.

Dodržování stanovených cen kontroluje Specializovaný finanční úřad. Za jejich překročení mohou čerpacím stanicím hrozit pokuty dosahující až milionů korun.

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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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