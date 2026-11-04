Maximální ceny nafty a benzinu se ve čtvrtek 5. listopadu sníží

Ministerstvo financí stanovilo nové maximální přípustné ceny pohonných hmot pro čtvrtek 5. listopadu 2026. Litr benzinu bude možné prodávat nejvýše za 42,64 Kč a litr nafty za 48,79 Kč. Oproti středě tak maximální cena benzinu klesne o 40 haléřů a nafty o 21 haléřů. Regulace cen pohonných hmot má platit až do konce listopadu.
Cenový strop pro naftu a benzin ve čtvrtek 5. listopadu klesne
Podle Ministerstva financí budou od čtvrtka 5. listopadu 2026 platit následující maximální přípustné ceny pohonných hmot:
- Benzin: 42,64 Kč za litr, což představuje pokles o 0,40 Kč.
- Nafta: 48,79 Kč za litr, což představuje pokles o 0,21 Kč.
Cenové stropy se vztahují na neprémiový benzin a motorovou naftu na všech čerpacích stanicích v České republice. Nejde o povinné prodejní ceny, ale o maximální částky, které mohou čerpací stanice účtovat.
Regulace cen pohonných hmot pokračuje i v listopadu
Vláda 26. října rozhodla o prodloužení regulace cen pohonných hmot až do 30. listopadu 2026. Současně prodloužila snížení spotřební daně z motorové nafty o 1,939 Kč na litr, což včetně DPH odpovídá 2,35 Kč na litr.
Důvodem pokračování mimořádných opatření je napjatá situace na trhu s ropou způsobená konfliktem na Blízkém východě a přetrvávajícím ohrožením dodávek ropy.
Maximální přípustná marže čerpacích stanic zůstává stanovena na 2,50 Kč za litr. Výsledné cenové stropy vycházejí z velkoobchodních cen pohonných hmot, ke kterým se připočítává regulovaná marže a DPH.
Ministerstvo financí zároveň vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby maximální ceny využívali pouze výjimečně a snažili se prodávat pohonné hmoty levněji.
Dodržování stanovených cen kontroluje Specializovaný finanční úřad. Za jejich překročení mohou čerpacím stanicím hrozit pokuty dosahující až milionů korun.