mBank zvýší úročení spořicího účtu. Nejvyšší sazba dosáhne 4,41 %

mBank od 16. listopadu 2026 zvýší úrokové sazby na mSpořicím účtu Plus. Nejvyšší úročení vzroste ze současných 4,21 na 4,41 % p.a. Změna se přitom nebude týkat pouze nejnižšího pásma vkladů. Banka přidá na úrocích ve všech pásmech.
Jaké úročení mBank nově nabídne?
Nové úrokové sazby se budou odvíjet od výše uložených peněz:
- do 250 000 Kč: 4,41 % p.a. (dosud 4,21 %),
- od 250 001 do 500 000 Kč: 4,11 % p.a. (dosud 4,01 %),
- od 500 001 do 3 milionů Kč: 3,51 % p.a. (dosud 3,41 %),
- nad 3 miliony Kč: 3,41 % p.a. (dosud 3,21 %).
Nové sazby banka nastaví automaticky. Platit budou do odvolání, nejméně však do 31. ledna 2027. Ke zvýšení úroků přistoupila v reakci na růst základní úrokové sazby České národní banky.
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Jaké podmínky musíte splnit pro získání bonusového úroku?
Noví klienti získají zvýhodněné úročení na první tři kalendářní měsíce, a to bez dalších podmínek. Následně už musí splnit stanovené požadavky.
Dospělí klienti musí na účet každý měsíc přijmout alespoň 15 000 Kč a zároveň provést minimálně pět bezhotovostních plateb kartou. U studentů do 17 let včetně stačí pět plateb kartou měsíčně.
Pokud klient podmínky nesplní, na bonusové úročení nedosáhne.