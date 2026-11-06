Finance.cz  »  Účty a spoření

mBank zvýší úročení spořicího účtu. Nejvyšší sazba dosáhne 4,41 %

Lucie Balová Mečířová
Dnes

Sdílet

newsimg-new-penize-56.jpg Autor: Shutterstock
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

mBank od 16. listopadu 2026 zvýší úrokové sazby na mSpořicím účtu Plus. Nejvyšší úročení vzroste ze současných 4,21 na 4,41 % p.a. Změna se přitom nebude týkat pouze nejnižšího pásma vkladů. Banka přidá na úrocích ve všech pásmech.

Jaké úročení mBank nově nabídne?

Nové úrokové sazby se budou odvíjet od výše uložených peněz:

  • do 250 000 Kč: 4,41 % p.a. (dosud 4,21 %),
  • od 250 001 do 500 000 Kč: 4,11 % p.a. (dosud 4,01 %),
  • od 500 001 do 3 milionů Kč: 3,51 % p.a. (dosud 3,41 %),
  • nad 3 miliony Kč: 3,41 % p.a. (dosud 3,21 %).

Nové sazby banka nastaví automaticky. Platit budou do odvolání, nejméně však do 31. ledna 2027. Ke zvýšení úroků přistoupila v reakci na růst základní úrokové sazby České národní banky.

Chystáte se začít spořit v "Lepším penzijku"?

Zobraz výsledek
Vláda už zveřejnila platovou tabulku státních zaměstnanců. Platové třídy začínají na částce převyšující 30 000 korun měsíčně Přečtěte si také:

Vláda už zveřejnila platovou tabulku státních zaměstnanců. Platové třídy začínají na částce převyšující 30 000 korun měsíčně

Jaké podmínky musíte splnit pro získání bonusového úroku?

Noví klienti získají zvýhodněné úročení na první tři kalendářní měsíce, a to bez dalších podmínek. Následně už musí splnit stanovené požadavky.

Dospělí klienti musí na účet každý měsíc přijmout alespoň 15 000 Kč a zároveň provést minimálně pět bezhotovostních plateb kartou. U studentů do 17 let včetně stačí pět plateb kartou měsíčně.

Pokud klient podmínky nesplní, na bonusové úročení nedosáhne.

Datové schránky čeká změna. Stát chce zrušit jeden způsob přihlášení Přečtěte si také:

Datové schránky čeká změna. Stát chce zrušit jeden způsob přihlášení

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

Témata:

Kvíz týdne

O kolik Pavel porazil Babiše při volbě prezidenta? Zkuste si náš volební kvíz!
1/10 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky
ONLINE ŠKOLENÍ: EET 2.0 v praxi se záznamem v ceně
VÍC INFO