Na příspěvek od VZP zbývají poslední týdny. Přes internet lze žádat déle

Pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), kteří chtějí využít příspěvek z fondu prevence, by si měli pohlídat termín podání žádosti.
Žádosti podané osobně na pobočce VZP nebo zaslané poštou musí pojišťovna obdržet nejpozději do 30. listopadu 2026. Kdo využije aplikaci Moje VZP, může o příspěvek požádat až do 31. prosince 2026.
Důležité je i stáří dokladu o zaplacení
Důležité je také stáří dokladu. Podle konkrétního příspěvku může VZP požadovat doklad o úhradě starý nejvýše tři nebo šest měsíců. U některých programů je podmínkou čerpání příspěvku také absolvování preventivní prohlídky.
Na příspěvky mají nárok pojištěnci starší 15 let
O příspěvek může žádat pojištěnec VZP starší 15 let. U nezletilých mohou žádost podat jejich zákonní zástupci, případně další oprávněné osoby, například pěstouni nebo opatrovníci.
Nárok na příspěvek mají pouze pojištěnci, kteří splní podmínky konkrétního programu. VZP zároveň upozorňuje, že příspěvek nemohou získat lidé, kteří mají evidovaný dluh na pojistném, penále nebo jiném příslušenství veřejného zdravotního pojištění. Překážkou může být také probíhající přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně.
Příspěvek pojišťovna vyplácí bezhotovostně na bankovní účet uvedený v žádosti. Podrobné podmínky jednotlivých příspěvků a požadavky na doklady je vhodné ověřit na webových stránkách VZP ještě před podáním žádosti.