Na terapii můžete získat od VZP až 5 000 Kč. Kdo má na příspěvek nárok?

VZP nabízí klientům od sedmi let příspěvek až 5 000 korun na terapeutická sezení. Podpora může pokrýt maximálně deset sezení, pojišťovna přispívá nejvýše 500 korun na jedno. Služby je nutné čerpat u terapeutů zapojených do programu. Od roku 2027 chce pojišťovna nově podpořit také rodiče dětí, které trpí úzkostmi.
„Stále více lidí si uvědomuje význam péče o duševní zdraví a aktivně vyhledává cesty, jak předcházet psychickým obtížím. S pocity úzkosti, dlouhodobým stresem nebo vyčerpáním se dnes podle průzkumů setkává významná část dospělé populace. Psychická pohoda je přitom stejně zásadní jako zdraví fyzické a včasná podpora může zabránit rozvoji závažnějších problémů,“ říká Antonín Hlavinka, náměstek ředitele VZP pro zdravotní politiku a inovace, a dodává: „Příspěvek na psychosociální podporu proto považujeme za důležitý nástroj, který lidem pomáhá řešit obtíže už v jejich počátcích. Odborná konzultace může být účinnou pomocí ve chvíli, kdy se potýkají se stresem, úzkostí nebo dlouhodobým psychickým vypětím, ještě než se jejich stav zhorší natolik, že vyžaduje specializovanou zdravotní péči.“
Čerpání příspěvku na psychosociální podporu v průběhu let
|
Rok
|
Počet klientů
|
Počet dospělých klientů
|
Počet žadatelů
|
Vyplaceno Kč
|
2021
|
242
|
2 370
|
–
|
23 449 855
|
2022
|
1 023
|
6 898
|
–
|
27 248 935
|
2023
|
1 667
|
10 273
|
235
|
37 584 180
|
2024
|
2 444
|
18 383
|
367
|
61 191 466
|
2025
|
3 153
|
25 163
|
419
|
81 859 235
|
2026 – do 31. 8.
|
2 646
|
20 660
|
288
|
57 937 873
|
Celkem
|
11 175
|
83 747
|
1 309
|
289 271 544
Kdo má na příspěvek nárok?
Příspěvek VZP na psychosociální terapii je určen klientům pojišťovny od 7 let věku. Mohou získat až 5 000 Kč na terapeutická sezení, a to prezenčně nebo online. Podmínkou je využití služeb terapeuta zapojeného do programu VZP. Příspěvek lze čerpat až na 10 sezení, maximálně 500 Kč na jedno sezení.
Od roku 2027 budou moci rodiče dětí s úzkostmi nově získat také až 3 000 Kč na podporu a edukaci v rámci projektu Bez obav, který realizuje Národní ústav duševního zdraví. Cílem je poskytovat rodičům podporu a vzdělávání, které jim pomohou zmírňovat úzkosti jejich dětí.
Zdroj: VZP