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Na Ústecku je zadluženost nejvyšší, v Praze jsou naopak největší dluhy

Lucie Balová Mečířová
Dnes

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Nejvyšší částky lidé a firmy dluží bankám, na bankovní sektor připadá 42 % všech dlužných peněz. Nejvíc pohledávek ale vzniká v telekomunikacích, tedy u mobilních operátorů, poskytovatelů internetu a kabelové či satelitní televize. Tvoří čtvrtinu všech pohledávek, ovšem jen necelých 7 % dlužné částky. Průměrný dluh za telekomunikační služby činí zhruba 17 tisíc korun, u bank přes 168 tisíc. Vyplývá to z dat projektu České dluhy, který připravuje Asociace inkasních agentur (AIA), za leden až srpen 2026.

Kde se dluží nejčastěji a kde nejvíce

V přepočtu na obyvatele připadá nejvíce pohledávek na Ústecký kraj. Průměrná pohledávka tu činí zhruba 50 tisíc korun. Praha je v počtu pohledávek na obyvatele sice až devátá, průměrná výše pohledávky zde ale dosahuje téměř 91 tisíc korun. To je nejvíc ze všech krajů a o polovinu víc, než činí celorepublikový průměr. Průměrná pohledávka se přitom po celých osm měsíců drží kolem 60 tisíc korun.

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Nejvíce nedluží firmy ani podnikatelé

Firmy a podnikatelé přesto tvoří menšinu. Zhruba tři čtvrtiny (76,1 %) dlužných částek připadají na fyzické osoby, firmám a podnikatelům patří necelá čtvrtina (23,8 %).

Dluhy se soustřeďují ve středním věku. Lidé mezi 18 a 24 lety mají na kontě jen 2,5 % dlužných částek, lidé ve věku 45 až 54 let 27 %. Nejvyšší průměrnou pohledávku mají lidé mezi 55 a 64 lety, zhruba 78 tisíc korun. Na muže připadají asi dvě třetiny pohledávek i dlužných peněz.

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Zdroj: projektu České dluhy, který připravuje Asociace inkasních agentur (AIA).

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Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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