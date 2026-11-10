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NN nabízí 3000 Kč za převod penzijního spoření

Lucie Balová Mečířová
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Akce probíhá od 1. do 30. listopadu 2026. Zájemce musí v tomto období uzavřít novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u NN a současně požádat o převod prostředků od jiné penzijní společnosti. Podmínkou je také sjednání vlastního měsíčního příspěvku alespoň 500 Kč.

Jak získat bonus 3000 Kč?

Samotným uzavřením smlouvy však podmínky pro připsání odměny nekončí. Převedené prostředky musí být na novém penzijním účtu zaúčtovány nejpozději do 30. června 2027, a to v minimální výši 50 000 Kč. Klient musí také nejpozději do 31. března 2027 zaplatit alespoň jeden vlastní měsíční příspěvek ve výši minimálně 500 Kč.

Další podmínkou je úspěšné přijetí smlouvy v informačním systému Ministerstva financí nejpozději do 30. září 2027. Pokud jsou všechny podmínky splněny, NN připíše bonus jednorázově na penzijní účet do jednoho měsíce.

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Pozor na dobu spoření u NN

Zájemci by si měli dát pozor také na podmínku minimální doby spoření u nové společnosti. Klienti, kteří při uzavření smlouvy ještě nedosáhli 56 let, musí u NN spořit alespoň 10 let. Pro klienty ve věku 56 let a více platí minimální doba pět let.

Pokud klient před uplynutím této doby smlouvu vypoví, převede ji k jiné penzijní společnosti nebo požádá o výplatu všech prostředků, NN si vyhrazuje právo bonus zpětně stornovat. Penzijní účet tak bude snížen o hodnotu odměny po zohlednění případného zhodnocení či znehodnocení.

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Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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