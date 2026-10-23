O víkendu se mění čas. Jak si nastavit hodiny?

Tento víkend nás opět čeká změna času. Tentokrát budeme přecházet na zimní variantu, která je považována za standardní středoevropský čas. O kolik se hodiny posunou, v kolik a na jakou stranu?
Kdy se změní čas na zimní?
Tento víkend bude potřeba přejít z letního času na standardní zimní čas. Dojít k tomu má v roce 2026 v neděli 25. října. Protože se bude přecházet na standardní čas, ručičky hodin se posunou ze 3:00 na 2:00 v noci. Děti, které navštěvují školku a školu, i pracující tak budou mít výhodu v podobě jedné hodiny spánku navíc.
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Kde se čas nastaví sám a kde naopak ne?
Většina moderních zařízení, jako jsou mobilní telefony, počítače, notebooky nebo chytré hodinky, upraví čas automaticky. Podmínkou je správně nastavené časové pásmo a aktivovaná funkce automatické změny času. Zařízení zároveň musí mít přístup k internetu nebo přijímat časový signál.
U klasických hodin, budíků a některých palubních hodin v automobilech či domácích spotřebičích je však nutné čas přenastavit ručně. Jinak je tomu u rádiem řízených hodin, které si správný čas nastavují samy na základě přijímaného signálu. Pokud si nejste jistí, zda se vaše zařízení přenastaví automaticky, vyplatí se před změnou času zkontrolovat jeho nastavení.