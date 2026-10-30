Od ledna začnou platit nové tarify elektřiny. Pro koho?

Od ledna 2027 se změní způsob výpočtu regulovaných plateb za elektřinu pro přibližně 25 tisíc firem připojených k distribuční soustavě na vysokém a velmi vysokém napětí. Hospodářská komora ČR proto podnikatelům doporučuje zkontrolovat smlouvy a ověřit, zda sjednaný rezervovaný příkon odpovídá jejich skutečným potřebám. Úpravy je nutné řešit s předstihem, protože vyřízení může trvat i déle než 30 dní.
Změna se nedotkne domácností ani podnikatelů odebírajících elektřinu na hladině nízkého napětí.
Jak se změní výpočet plateb za elektřinu?
Dosavadní platby za rezervovanou kapacitu a její případné překročení nahradí dva nové způsoby výpočtu. Prvním bude platba za rezervovaný příkon sjednaný ve smlouvě o připojení, druhým platba za maximální čtvrthodinový výkon, který odběratel v daném měsíci skutečně využil. Distributor automaticky každý měsíc uplatní tu variantu, která bude pro zákazníka výhodnější.
Cílem nového systému je motivovat firmy k efektivnějšímu využívání distribuční soustavy. Podle Hospodářské komory by podnikatelé měli zohlednit nejen současnou spotřebu, ale také plánované investice, rozvoj firmy a případné výkonové špičky. Snižovat rezervovaný příkon za každou cenu se proto nevyplatí.
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Dopad změny si firmy mohou spočítat
Předběžný dopad nových pravidel lze ověřit pomocí oficiální kalkulačky Energetického regulačního úřadu (ERÚ). K výpočtu je potřeba znát distribuční území, napěťovou hladinu, měsíční spotřebu, nejvyšší naměřené výkony a sjednaný rezervovaný příkon.
Výsledky jsou zatím pouze orientační, protože kalkulačka pracuje se simulovanými cenami pro rok 2026. Konečné regulované ceny pro rok 2027 stanoví ERÚ cenovým výměrem na konci listopadu. Firmy by proto měly následně propočet aktualizovat.