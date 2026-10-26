Finance.cz  »  Spotřebitel

Od listopadu má ke clu na zásilky ze zemí mimo EU přibýt další poplatek

Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

newsimg-new-balik-03.jpg Autor: Depositphotos
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

K tříeurovému clu na levné zásilky ze zemí mimo Evropskou unii má od listopadu přibýt poplatek dvě eura za každou položku zboží. Zákazníci tak mohou za objednávky zaplatit výrazně více.

Od července se za zboží v zásilkách do 150 eur ze zemí mimo EU platí clo tři eura za každou položku. Podle údajů Celní správy ČR se jejich počet snížil z červnových 13,6 milionu na 2,6 milionu v září. Stát na clu dosud vybral téměř 660 milionů korun, uvádí poradenská společnost Moore Czech Republic.

Od 1. listopadu má podle tiskové zprávy přibýt další poplatek dvě eura za položku, a to bez ohledu na hodnotu zásilky. Zavedení opatření však podle zprávy ještě podléhá dokončení evropského schvalovacího procesu.

Pokud si zákazník objedná tři různé druhy zboží, například pouzdro na telefon, sluchátka a tričko, celkové clo a nový poplatek by podle uvedeného výpočtu činily 15 eur. To je přibližně 375 korun bez případných dalších nákladů.

„Impulzivní nákup drobnosti za padesát korun tak do značné míry ztratí smysl,“ říká Radovan Hauk, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Datové schránky čeká změna. Stát chce zrušit jeden způsob přihlášení Přečtěte si také:

Datové schránky čeká změna. Stát chce zrušit jeden způsob přihlášení

České e-shopy mohou získat více objednávek

Tuzemské internetové obchody v srpnu meziročně reálně vzrostly o 15 procent, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Zatím ale není jisté, zda za růstem stojí také přesun zákazníků z čínských tržišť.

„Srpnové zrychlení tak může být prvním signálem, že se část poptávky přelévá do českých e-shopů, které poprvé soutěží za srovnatelnějších podmínek. Na jistotu si ale musíme počkat na podzimní data,“ dodává Hauk.

Pro zákazníky to znamená, že se při nákupu ze zahraničních e-shopů vyplatí sledovat nejen cenu zboží, ale také případné clo a další poplatky. U objednávek několika různých výrobků mohou dodatečné náklady výrazně zvýšit výslednou cenu.

Zdroj: Moore Czech Republic

Listí v ohni, peníze v tahu: za pálení bioodpadu hrozí vysoká pokuta Přečtěte si také:

Listí v ohni, peníze v tahu: za pálení bioodpadu hrozí vysoká pokuta

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Témata:

Kvíz týdne

O kolik Pavel porazil Babiše při volbě prezidenta? Zkuste si náš volební kvíz!
1/10 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky
Online školení: Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2027
VÍC INFO