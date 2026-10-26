Od listopadu má ke clu na zásilky ze zemí mimo EU přibýt další poplatek

K tříeurovému clu na levné zásilky ze zemí mimo Evropskou unii má od listopadu přibýt poplatek dvě eura za každou položku zboží. Zákazníci tak mohou za objednávky zaplatit výrazně více.
Od července se za zboží v zásilkách do 150 eur ze zemí mimo EU platí clo tři eura za každou položku. Podle údajů Celní správy ČR se jejich počet snížil z červnových 13,6 milionu na 2,6 milionu v září. Stát na clu dosud vybral téměř 660 milionů korun, uvádí poradenská společnost Moore Czech Republic.
Od 1. listopadu má podle tiskové zprávy přibýt další poplatek dvě eura za položku, a to bez ohledu na hodnotu zásilky. Zavedení opatření však podle zprávy ještě podléhá dokončení evropského schvalovacího procesu.
Pokud si zákazník objedná tři různé druhy zboží, například pouzdro na telefon, sluchátka a tričko, celkové clo a nový poplatek by podle uvedeného výpočtu činily 15 eur. To je přibližně 375 korun bez případných dalších nákladů.
„Impulzivní nákup drobnosti za padesát korun tak do značné míry ztratí smysl,“ říká Radovan Hauk, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.
České e-shopy mohou získat více objednávek
Tuzemské internetové obchody v srpnu meziročně reálně vzrostly o 15 procent, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Zatím ale není jisté, zda za růstem stojí také přesun zákazníků z čínských tržišť.
„Srpnové zrychlení tak může být prvním signálem, že se část poptávky přelévá do českých e-shopů, které poprvé soutěží za srovnatelnějších podmínek. Na jistotu si ale musíme počkat na podzimní data,“ dodává Hauk.
Pro zákazníky to znamená, že se při nákupu ze zahraničních e-shopů vyplatí sledovat nejen cenu zboží, ale také případné clo a další poplatky. U objednávek několika různých výrobků mohou dodatečné náklady výrazně zvýšit výslednou cenu.
Zdroj: Moore Czech Republic