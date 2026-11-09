Partners Banka nabídne nový spořicí účet s úrokem 4,43 %. Změní také termínované vklady

Partners Banka od 23. listopadu 2026 nabídne nový spořicí účet Rezerva s nejvyšší úrokovou sazbou až 4,43 % ročně. Jak ji získat a do jaké výše vkladu se bude vztahovat?
Nový spořicí účet Partners Banky: úrok 4,43 % do 250 000 Kč
Nový spořicí účet Partners Banky Rezerva nabídne úrokovou sazbu 4,43 % ročně pro vklady do 250 tisíc korun. Vyšší částky budou úročeny sazbou 3,2 % ročně.
Jak sjednat nový spořicí účet u Partners Banky?
Nový spořicí účet Rezerva bude možné sjednat prostřednictvím mobilní aplikace Partners Apka ve verzi 2.43, která bude klientům postupně zpřístupňována v týdnu od 23. listopadu.
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Co je nutné pro vyšší úrokovou sazbu 4,43 % udělat?
Pro získání zvýhodněné úrokové sazby 4,43 % ročně bude nutné provést alespoň pět plateb kartou měsíčně a mít aktivovanou funkci hlídání minimálního zůstatku (sweep). Ta automaticky převádí přebytečné prostředky z běžného účtu na spořicí účet a pomáhá udržovat dostatek peněz pro každodenní platby.
Po založení účtu získají klienti tříměsíční ochrannou lhůtu, během které nebudou muset uvedené podmínky plnit. Pokud je následně nesplní, úroková sazba klesne na 2,03 % ročně.
Každý dospělý klient si bude moci založit jeden spořicí účet Rezerva.
Hranici 250 tisíc korun banka stanovila s ohledem na doporučenou výši finanční rezervy, která by měla odpovídat přibližně šesti měsíčním příjmům domácnosti.
„Nechceme klienty motivovat k tomu, aby na spořicím účtu dlouhodobě drželi co nejvyšší částky jen kvůli úrokové sazbě. Spořicí účet má podle nás především plnit roli rychle dostupné finanční rezervy,“ vysvětluje Petr Borkovec, ředitel Partners Banky a finanční skupiny Partners.
Srovnejte si aktuální úrokové sazby spořicích účtů
|
Produkt
|
Max. dosažitelná úroková sazba
|
Počáteční vklad
|
mBank mSpořicí účet pro děti
|5,01 %
|0 Kč
|
TRINITY BANK Narozeninový Skvělý účet
|4,28 %
|0 Kč
|
mBank mSpořicí účet
|3,01 %
|0 Kč
|
Komerční banka, a.s. Spořicí účet s bonusem a podmínkami
|4,2 %
|0 Kč
Partners Banka zvýší také sazby termínovaných vkladů
Změny se dotknou rovněž termínovaných vkladů. Během 18. a 19. listopadu banka upraví jejich nabídku. Šestiměsíční termínovaný vklad nově nabídne úrokovou sazbu 3,76 % ročně, zatímco u tříměsíčního vkladu sazba vzroste na 3,56 % ročně.
U obou variant banka zároveň zruší omezení maximální výše vkladu. Klienti si budou moci založit libovolný počet termínovaných vkladů bez stanoveného limitu uložených prostředků.
Termínované vklady mají podle banky sloužit především klientům, kteří disponují vyššími úsporami a část peněz nebudou několik měsíců potřebovat.
Komerční banka zvýšila úročení spořicího účtu až na 4,2 % ročně. Jaké jsou podmínky?
Výhodnější spoření chystá banka i pro děti
Partners Banka plánuje také změny v úročení dětských účtů. Připravuje zvýhodněnou úrokovou sazbu pro dětské spoření, která se bude vztahovat na omezenou výši zůstatku.
Konkrétní sazbu ani další podmínky zatím banka nezveřejnila. Podrobnosti chce představit v následujících měsících.