Finance.cz  »  Účty a spoření

Partners Banka nabídne nový spořicí účet s úrokem 4,43 %. Změní také termínované vklady

Michal Bureš
Dnes

Sdílet

Spoření v Česku Autor: ChatGPT (Michal Bureš)
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Partners Banka od 23. listopadu 2026 nabídne nový spořicí účet Rezerva s nejvyšší úrokovou sazbou až 4,43 % ročně. Jak ji získat a do jaké výše vkladu se bude vztahovat?

Nový spořicí účet Partners Banky: úrok 4,43 % do 250 000 Kč

Nový spořicí účet Partners Banky Rezerva nabídne úrokovou sazbu 4,43 % ročně pro vklady do 250 tisíc korun. Vyšší částky budou úročeny sazbou 3,2 % ročně.

Jak sjednat nový spořicí účet u Partners Banky?

Nový spořicí účet Rezerva bude možné sjednat prostřednictvím mobilní aplikace Partners Apka ve verzi 2.43, která bude klientům postupně zpřístupňována v týdnu od 23. listopadu.

Spořicí účty v říjnu 2026: 4% úrokové sazby nabízí řada bank, které banky nabízí sazbu nad 5 %? Přečtěte si také:

Spořicí účty v říjnu 2026: 4% úrokové sazby nabízí řada bank, které banky nabízí sazbu nad 5 %?

Co je nutné pro vyšší úrokovou sazbu 4,43 % udělat?

Pro získání zvýhodněné úrokové sazby 4,43 % ročně bude nutné provést alespoň pět plateb kartou měsíčně a mít aktivovanou funkci hlídání minimálního zůstatku (sweep). Ta automaticky převádí přebytečné prostředky z běžného účtu na spořicí účet a pomáhá udržovat dostatek peněz pro každodenní platby.

Po založení účtu získají klienti tříměsíční ochrannou lhůtu, během které nebudou muset uvedené podmínky plnit. Pokud je následně nesplní, úroková sazba klesne na 2,03 % ročně.

Každý dospělý klient si bude moci založit jeden spořicí účet Rezerva.

Hranici 250 tisíc korun banka stanovila s ohledem na doporučenou výši finanční rezervy, která by měla odpovídat přibližně šesti měsíčním příjmům domácnosti.

„Nechceme klienty motivovat k tomu, aby na spořicím účtu dlouhodobě drželi co nejvyšší částky jen kvůli úrokové sazbě. Spořicí účet má podle nás především plnit roli rychle dostupné finanční rezervy,“ vysvětluje Petr Borkovec, ředitel Partners Banky a finanční skupiny Partners.

Srovnejte si aktuální úrokové sazby spořicích účtů

Produkt
Max. dosažitelná úroková sazba
Počáteční vklad
mBank mSpořicí účet pro děti
5,01 % 0 Kč
TRINITY BANK Narozeninový Skvělý účet
4,28 % 0 Kč
mBank mSpořicí účet
3,01 % 0 Kč
Komerční banka, a.s. Spořicí účet s bonusem a podmínkami
4,2 % 0 Kč
Údaje k 3. 11. 2026 Zobrazit aktuální údaje

Partners Banka zvýší také sazby termínovaných vkladů

Změny se dotknou rovněž termínovaných vkladů. Během 18. a 19. listopadu banka upraví jejich nabídku. Šestiměsíční termínovaný vklad nově nabídne úrokovou sazbu 3,76 % ročně, zatímco u tříměsíčního vkladu sazba vzroste na 3,56 % ročně.

U obou variant banka zároveň zruší omezení maximální výše vkladu. Klienti si budou moci založit libovolný počet termínovaných vkladů bez stanoveného limitu uložených prostředků.

Termínované vklady mají podle banky sloužit především klientům, kteří disponují vyššími úsporami a část peněz nebudou několik měsíců potřebovat.

Komerční banka zvýšila úročení spořicího účtu až na 4,2 % ročně. Jaké jsou podmínky? Přečtěte si také:

Komerční banka zvýšila úročení spořicího účtu až na 4,2 % ročně. Jaké jsou podmínky?

Výhodnější spoření chystá banka i pro děti

Partners Banka plánuje také změny v úročení dětských účtů. Připravuje zvýhodněnou úrokovou sazbu pro dětské spoření, která se bude vztahovat na omezenou výši zůstatku.

Konkrétní sazbu ani další podmínky zatím banka nezveřejnila. Podrobnosti chce představit v následujících měsících.

mBank zvýší úročení spořicího účtu. Nejvyšší sazba dosáhne 4,41 % Přečtěte si také:

mBank zvýší úročení spořicího účtu. Nejvyšší sazba dosáhne 4,41 %

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

Témata:

Kvíz týdne

O kolik Pavel porazil Babiše při volbě prezidenta? Zkuste si náš volební kvíz!
1/10 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky
ONLINE ŠKOLENÍ: EET 2.0 v praxi se záznamem v ceně
VÍC INFO