Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) představilo upravený návrh změn podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Zatímco starším uchazečům zůstanou stávající procentní sazby podpory, mladším se podpora sníží. Polepšit by si naopak měli rodiče vracející se na pracovní trh po péči o dítě a lidé pečující o své blízké. Změny mají začít platit od 1. ledna 2027.
Jak se změní podpora v nezaměstnanosti v roce 2027?
Ministerstvo po jednání se zástupci odborů a zaměstnavatelů upravilo původní vládní návrh. U uchazečů starších 52 let zachová současné procentní sazby podpory v nezaměstnanosti.
U mladších uchazečů se však podpora v prvních dvou měsících sníží z 80 % na 65 % předchozího čistého výdělku.
|
Období
|
Uchazeči do 52 let
|
Uchazeči nad 52 let
|
První 2, resp. 3 měsíce
|
65 %
|
80 %
|
Další 2, resp. 3 měsíce
|
50 %
|
50 %
|
Zbývající podpůrčí doba
|
40 %
|
40 %
Maximální podpora v nezaměstnanosti klesne všem
Bez ohledu na věk uchazeče se má maximální podpora v nezaměstnanosti snížit z 80 % na 60 % průměrné mzdy v národním hospodářství.
Při použití hodnot pro rok 2026 by maximální měsíční podpora klesla z 38 537 Kč na 28 903 Kč. Skutečná hranice pro rok 2027 bude záviset na výši rozhodné průměrné mzdy.
Rodiče a pečující si polepší o tisíce korun měsíčně
Vyšší podporu mají získat uchazeči, u nichž nelze její výši vypočítat z předchozího výdělku. Typicky se jedná o rodiče po péči o dítě či osoby pečující o své blízké.
|
Období
|
Podpora v roce 2026
|
Navrhovaná podpora v roce 2027
|
První fáze
|
40 %
|
45 %
|
Druhá fáze
|
20 %
|
30 %
|
Zbývající podpůrčí doba
|
15 %
|
15 %
Sazby se počítají z průměrné mzdy v národním hospodářství.
Při použití letošních hodnot by si tito uchazeči polepšili přibližně o 2 400 Kč měsíčně v první fázi a o 4 800 Kč měsíčně ve druhé fázi pobírání podpory.
Podpora při rekvalifikaci se nakonec nesníží
Podpora při rekvalifikaci má nadále odpovídat 80 % předchozího čistého výdělku. Beze změny zůstane také její maximální limit ve výši 80 % rozhodné průměrné mzdy.
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Stát chce ušetřit 4 miliardy korun ročně
Délka podpůrčí doby se podle upraveného návrhu měnit nebude. Státnímu rozpočtu mají navrhované změny přinést úsporu přibližně 4 miliardy Kč ročně.
Návrh dosud neprošel celým legislativním procesem. Předpokládaným termínem účinnosti je 1. leden 2027.
Předcházející návrh podpory v nezaměstnanosti ve srovnání s pravidly v roce 2026