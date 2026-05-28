Příští týden se musí odevzdat přehledy. Pro každý platí jiná lhůta

Do kdy se odevzdává přehled pro sociálku?
Příslušné okresní správě sociálního zabezpečení musíte přehled o příjmech a výdajích odevzdat do pondělí 1. června 2026. Jedná se přitom o prodlouženou lhůtu, která platí, jestliže bylo daňové přiznání podáváno po 1. dubnu elektronicky.
Osoby, kterým daňové přiznání zpracovával daňový poradce, mají ještě čas a to až do pondělí 3. srpna 2026.
Jakou máte zdravotní pojišťovnu?
Přehled pro pojišťovnu můžete podat později
U každé zdravotní pojišťovny pak stačí, pokud přehled o výši daňového základu za uplynulý kalendářní rok podáte do čtvrtka 4. června 2026.
Jestliže vám daňové přiznání zpracovával daňový poradce, tentokrát stejně jako v předchozím případě postačí přehled odevzdat do pondělí 3. srpna 2026.
Letos už jenom elektronicky
Od 1. ledna 2026 mají OSVČ novou povinnost a tou je odevzdávat oba přehledy už jen výhradně elektronicky.
U zdravotních pojišťoven je to nejsnazší přes interaktivní formuláře v klientských systémech. Případně lze samozřejmě vyplněný formulář stáhnout a odeslat prostřednictvím datové schránky.
Přehled pro sociálku pak lze ve formátu XML odevzdat prostřednictvím ePortálu a samozřejmě také přes datovou schránku. Dále je to ještě možné i přes veřejné rozhraní pro e Podání (VREP/APEP), jestliže OSVČ vlastní uznávaný elektronický podpis.