Průměrný důchod vzrostl o 439 Kč a přesáhl 21 tisíc Kč, o kolik berou ženy méně než muži?

Průměrný starobní důchod v Česku na konci roku 2025 dosáhl 21 175 korun měsíčně. Meziročně se zvýšil o 439 korun, tedy o 2,1 procenta. Výrazné rozdíly ale přetrvávají mezi muži a ženami. Vyplývá to ze statistik České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Ženy mají v průměru o 2491 korun nižší důchod
Zatímco průměrný starobní důchod mužů činil v prosinci 2025 celkem 22 459 korun, ženy pobíraly v průměru 19 968 korun. Jejich důchody tak dosahovaly pouze 89 procent průměrné částky u mužů.
Rozdíly jsou patrné také v rozložení výše penzí. Důchod nižší než 20 tisíc korun pobírala více než polovina žen, ale jen přibližně čtvrtina mužů. Naopak penzi alespoň 25 tisíc korun mělo téměř 25 procent mužů, zatímco u žen to bylo pouze deset procent.
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Předčasný důchod byl nižší o 2505 korun
Průměrný předčasný starobní důchod dosahoval na konci loňského roku 19 564 korun měsíčně. Oproti řádnému starobnímu důchodu tak byl nižší o 2505 korun.
ČSSZ zveřejnila také průměrné částky dalších druhů důchodů. Invalidní důchod třetího stupně činil 17 636 korun, druhého stupně 11 953 korun a prvního stupně 10 103 korun. Samostatně vyplácený vdovský důchod dosahoval v průměru 13 281 korun, vdovecký 12 145 korun a sirotčí 10 798 korun.
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