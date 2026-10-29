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Restaurace čeká změna DPH. Nealkoholické nápoje mohou být od ledna levnější

Lucie Balová Mečířová
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Nealko a změna DPH Autor: ChatGPT
Restaurace čeká změna DPH. Nealkoholické nápoje mohou být od ledna levnější
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Od 1. ledna 2027 se sníží DPH na nealkoholické nápoje podávané v rámci stravovacích služeb. Zatímco dosud se na většinu těchto nápojů vztahuje základní sazba 21 %, nově se uplatní snížená sazba 12 %. Změnu přináší zákon č. 180/2026 Sb.

Kterých nápojů se změna týká?

Nižší DPH se bude vztahovat na limonády, colu, džusy nebo kávu podávané v restauracích a dalších stravovacích zařízeních. Nejde však o plošné snížení daně na všechny nealkoholické nápoje. Pokud si zákazník koupí nápoj v obchodě, samotná změna sazby pro stravovací služby se na něj nevztahuje. Alkoholické nápoje navíc zůstávají v základní sazbě DPH 21 %.

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Zlevní nápoje také pro zákazníky?

Snížení DPH nemusí automaticky znamenat nižší ceny v restauracích. Záleží na tom, zda provozovatelé promítnou daňovou úsporu do konečných cen, nebo si ji ponechají jako vyšší výnos.

Pokud by např.nápoj, který nyní stojí 121 Kč včetně 21% DPH, měl po změně stejnou cenu bez daně, při 12% sazbě by stál 112 Kč. Zákazník by tak ušetřil 9 Kč. Nová sazba začne platit 1. ledna 2027.

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Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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