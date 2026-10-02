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Stát od včerejška opět reguluje cenu pohonných hmot

Lucie Balová Mečířová
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newsimg-new-auto-23 Autor: Shutterstock
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Od 1. října 2026 se v Česku znovu zavádí regulace cen pohonných hmot. Opatření bude zatím platit do konce října. Ministerstvo financí bude každý pracovní den stanovovat maximální cenu benzinu a nafty pro následující den. Pokud připadne den na víkend nebo jiný nepracovní den, použije se naposledy zveřejněná maximální cena. Regulovaná marže čerpacích stanic je stanovena na 2,50 Kč za litr.

Nafta bude mít nižší spotřební daň

Kromě regulace cen se od října na jeden měsíc snižuje také spotřební daň z motorové nafty. Její sazba klesne ze standardních 9,95 Kč na 8,011 Kč za litr. Snížení daně tak představuje 1,939 Kč na litr. Po započtení DPH odpovídá úleva podle Ministerstva financí celkem 2,35 Kč na litr.

Opatření se týká pouze motorové nafty. U benzinu se spotřební daň nemění, regulace se však vztahuje také na jeho cenu. Ministerstvo financí opatření zdůvodňuje snahou reagovat na rostoucí ceny pohonných hmot a situaci na světovém trhu s ropou.

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Jaké jsou ceny na dnešek čili 2. října?

Stropní ceny pohonných hmot byly ve čtvrtek 1. října nahlášeny takto:

Pohonná hmota

Maximální přípustná cena s DPH

Benzin

45,92 Kč/litr

Nafta

48,58 Kč/litr
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Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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