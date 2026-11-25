Získání stavebního povolení by mělo být jednodušší, rychlejší a předvídatelnější. Některé změny začnou platit již 1. prosince 2026.
Stavební úřady budou muset dát žadatelům možnost napravit nedostatky
Stavební úřad bude muset před zamítnutím žádosti informovat stavebníka o svých výhradách a umožnit mu na ně reagovat či odstranit zjištěné nedostatky.
Novinka by měla omezit průtahy při povolování staveb a snížit dodatečné náklady stavebníků na úpravy projektové dokumentace.
Správci sítí budou mít na vyjádření 30 dní
Novela rovněž zavádí pevné lhůty pro vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury. Základní lhůta bude činit 30 dní. Pokud se správce ve stanovených případech včas nevyjádří, bude se mít za to, že se stavebním záměrem souhlasí bez dalších podmínek.
Pro stavebníky bude důležité také posuzování projektů podle pravidel platných ke dni podání žádosti. Pozdější změny právních předpisů či technických norem by tak již neměly ohrozit projekt během odvolacího nebo kolaudačního řízení.
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Od 1. ledna vznikne nový Úřad rozvoje území
Od 1. ledna 2027 začnou také organizační změny stavební správy. Územní plánování přejde do samostatné působnosti obcí. Povolování vybraných významných staveb bude zajišťovat nově vznikající Úřad rozvoje území.
Kdy začnou jednotlivé změny stavebního zákona platit?
- 1. prosince 2026 – nabytí účinnosti prvních změn stavebního zákona.
- 1. ledna 2027 – zahájení organizačních změn stavební správy.
- 1. ledna 2028 – plné fungování nové soustavy stavebních úřadů včetně krajských a územních pracovišť.
- 31. prosince 2030 – konec přechodného období umožňujícího využívání dosavadních informačních systémů.
Podrobnější informace o změnách a jejich zavádění do praxe zveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj na webu novystavebnizakon.gov.cz.