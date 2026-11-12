Tři banky vypnou internetové bankovnictví. Omezení se může dotknout více než 2,4 milionu klientů

Klienti tří bank se v následujících dnech musí připravit na omezení bankovních služeb. UniCredit Bank, Raiffeisenbank a J&T Banka plánují technické odstávky internetového a mobilního bankovnictví. U koho bude odstávka nejdelší?
Nejdelší výpadek čeká klienty UniCredit Bank
Nejrozsáhlejší odstávku naplánovala UniCredit Bank na pátek 13. listopadu od 22:00 do soboty 14. listopadu do 21:30. Technická údržba tak potrvá celkem 23 hodin a 30 minut.
Po tuto dobu nebude dostupné internetové a mobilní bankovnictví, a to jak pro běžné, tak pro firemní klienty. Výpadek se dotkne služeb Smart Banking, Online Banking, Business Smart Banking a BusinessNet.
Nefunkční bude také bankovní identita a služba 3D Secure, která slouží k dodatečnému ověřování plateb kartou na internetu. Klienti proto nebudou moci dokončit internetové platby vyžadující toto zabezpečení.
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Raiffeisenbank omezí služby během víkendu
Na stejný termín naplánovala technickou údržbu také Raiffeisenbank. Odstávka začne v pátek 13. listopadu ve 22:00 a potrvá do sobotního dopoledne. Přesný čas ukončení banka neupřesnila.
Během odstávky nebude dostupné internetové a mobilní bankovnictví, bankovní identita ani aplikace Raiffeisen Investice.
V sobotu ráno by měla banka zpřístupnit alespoň omezenou verzi bankovnictví. Klienti v ní uvidí zůstatky a historii transakcí a budou moci zadávat platby se standardní splatností.
Platby kartou v obchodech a výběry z bankomatů mají fungovat bez omezení. Internetové platby kartou bude možné potvrzovat prostřednictvím SMS kódů.
Peníze vložené prostřednictvím vkladomatů během odstávky banka připíše na účty nejpozději v pondělí 16. listopadu.
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J&T Banka vypne bankovnictví už ve čtvrtek
Technickou odstávku připravuje také J&T Banka. Ta začne již ve čtvrtek 12. listopadu ve 23:00 a skončit by měla v pátek 13. listopadu v 1:00.
Po dobu dvou hodin nebude klientům dostupné internetové bankovnictví.
Klientům dotčených bank se proto doporučuje provést důležité bankovní operace s předstihem, případně je odložit až na dobu po skončení plánovaných odstávek.