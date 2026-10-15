Trinity Bank zvýší úrok na spořicím účtu. Novou sazbu garantuje do března 2027

Jaké úročení nabídne Trinity Bank na spořicím účtu od pondělí 19. října 2026? Sazbu zvýší ze 4,08 % na 4,28 % ročně a garantuje ji až do konce března 2027. Jaké podmínky musí klienti splnit?
„Při výběru spořicího účtu hraje roli nejen výše úroku, ale také jistota, že se na něj klienti mohou spolehnout delší dobu. Proto jsme se rozhodli garantovat sazbu 4,28 % p.a. až do 31. března 2027. Klienti tak vědí, že se jejich úspory budou za stejných podmínek zhodnocovat až do jara, a zároveň mají své peníze kdykoliv k dispozici,“ komentuje Jan Hanulík, produktový ředitel Trinity Bank.
Vyšší úrok platí pro vklady do 500 tisíc korun
Trinity Bank od pondělí 19. října zvýší úročení Narozeninového spořicího účtu o 0,20 procentního bodu. Nově tak klienti získají úrokovou sazbu 4,28 % p. a. na vklady do 500 000 Kč. Dosud banka tuto část úspor úročila sazbou 4,08 % ročně.
U peněz přesahujících hranici půl milionu korun se nic nemění. Část vkladu nad 500 000 Kč bude nadále úročena sazbou 3,30 % p. a., a to bez omezení maximální výše zůstatku.
Po nové i stávající klienty
Zvýhodněná sazba se vztahuje na nové i stávající klienty. Noví zájemci mohou nabídku využít při založení účtu s novým vkladem. Klientům, kteří již Narozeninový spořicí účet mají, banka úročení zvýší automaticky. Nemusí tedy zakládat další účet ani o změnu žádat.
Co Narozeninový spořicí účet nabízí?
● 4,28 % p.a. do 500 000 Kč,
● 3,30 % p.a. na část vkladu nad 500 000 Kč bez omezení výše zůstatku,
● garance sazby do 31. 3. 2027,
● možnost disponovat s prostředky bez omezení,
● pokračování soutěže o MacBooky a finanční odměny,
● možnost vyhrát exkluzivní vstupenky na Českého slavíka.