UniCredit Bank od 1. prosince 2026 zvýší úrokové sazby na účtech na spoření START, OPEN a TOP. Nejvyšší úrokovou sazbu 4,60 % ročně získají ti klienti, kteří pravidelně vloží minimálně 2 000 korun měsíčně, případně mají jednorázovou investici v minimální výši 50 000 korun. Podmínkou je také uskutečnění alespoň deseti plateb kartou měsíčně.
Sazbu 4,20 % ročně získají klienti, kteří mají pravidelný měsíční příjem alespoň 20 000 korun a současně provedou minimálně deset plateb kartou za měsíc.
Uvedené úrokové sazby se vztahují na vklady do 500 000 korun. Část úspor nad tuto hranici až do výše 2 milionů korun bude při splnění stanovených podmínek úročena sazbou 3,20 % ročně.
„Zvýšením sazeb reagujeme na aktuální vývoj trhu a klientům nabízíme atraktivní zhodnocení jejich finanční rezervy. Naše nejvyšší sazba 4,60 % ročně patří k nejvýhodnějším nabídkám na českém trhu,“ říká Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank.
Přehled úrokových sazeb od 1. prosince 2026
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Podmínky pro získání sazby
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Úroková sazba p. a.
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Investice alespoň 2 000 Kč měsíčně nebo jednorázová investice alespoň 50 000 Kč a zároveň 10 plateb kartou měsíčně
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4,60 %
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Pravidelný příjem alespoň 20 000 Kč měsíčně a 10 plateb kartou měsíčně
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4,20 %
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Vklady od 500 000 Kč do 2 milionů Kč při splnění stanovených podmínek
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3,20 %
Sazby banka garantuje minimálně do 28. února 2027.